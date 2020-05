Facebook

Die Hiobsbotschaften aus der Autobranche nehmen kein Ende: Weltweit sind die Neuwagenzulassungen dramatisch eingebrochen, in Österreich zuletzt um fast 65 Prozent. Die mangelnde Nachfrage stürzt die Werke der Hersteller weltweit auf Berg- und Talfahrt. Viele haben zwar die Fertigungsanlagen gerade erst wieder in Betrieb genommen, müssen aber die Produktion schon wieder zurückfahren. Alle sind betroffen, selbst die Großen: Im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg soll die Produktion des kleinen SUV Tiguan sowie des Touran und des Seat Tarraco demnächst an vier Tagen komplett ruhen. Selbst beim neuen Golf 8 entfallen einzelne Arbeitsschichten. Die Kurzarbeit soll sogar in bestimmten Bereichen verlängert werden.