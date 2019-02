Facebook

Tesla Model 3 - "Kaufen Sie ihn lieber nicht" © AP

Wenig Glück bringt das Model 3 Tesla-Chef Elon Musk. Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin "Consumer Reports" hat seine Empfehlung für das Model 3 zurückgezogen.

Es gäbe immer mehr Beschwerden über die Karosserie, das Innere, die Fenster und den Lack, heißt es in dem Magazin. Vor allem die Elektronik bereite Probleme. So tritt das auch in anderen Modellen beobachtete „Screen Freezing“ offenbar verstärkt auf, bei dem sich der Bildschirm plötzlich nicht mehr bedienen lässt und das System neustarten muss. Zudem soll der Bildschirm hin und wieder auch Phantom-Eingaben verzeichnet haben, obwohl er nicht berührt wurde, sodass plötzlich die Lautstärke der Musik oder die Klimaanlage rauf- und runtergeregelt wurde.

Die Nachricht kam an der Börse nicht gerade gut an. Die Tesla-Aktie fiel sofort um bis zu zwei Prozent ins Minus.

Auto-Experte Jake Fisher von "Consumer Reports" kommentiert die Entwicklung so, dass Tesla eine begeisterte und nicht zu kleine Anhängerschaft habe. Diese neige dazu, Schwächen einfach zu übersehen. "Wir haben das auch bei Jeep Wrangler und Chevrolet Corvette gesehen".

Probleme bei Notbremsungen

Bereits im Mai 2018 entzog man aufgrund von Problemen bei Notbremsungen dem Fahrzeug die Empfehlung. Tesla besserte per Update nach, weswegen man wieder eine Empfehlung aussprach – die nun wieder dahin ist.

Tesla zeigte in einem Statement Unverständnis für die Entscheidung von Consumer Reports. Tesla will mit dem Model 3 die Kundenbasis für seine E-Autos erweitern. Um den Absatz zu erhöhen, überlegt Tesla auch Leasing-Angebote.