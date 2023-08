Es ist ein Deal, der nicht nur in der Mobilitäts-Branche für Aufsehen sorgen wird: Microsoft, der Hightech-Gigant aus Redmond, Spezialist in den Bereichen Cloud-Computing, Betriebssysteme und Künstlicher Intelligenz, geht mit der AVL List, international anerkannter Hightech-Spezialist in Sachen Mobilität, von der Formel 1 über elektrische Antriebe und Autonomes Fahren, eine exklusive, strategische Partnerschaft in diesem Bereich ein.