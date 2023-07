In dieser abenteuerlichen Weltpremiere stecken Grazer Gene

Ineos feiert mit dem Pick-up-Quartermaster, der gemeinsam mit Magna in Graz entwickelt wurde, beim Goodwood-Festival eine Weltpremiere. Auch ein Wasserstoffkonzept, das in Kooperation mit AVL Graz erarbeitet wurde, wird in Goodwood erstmals präsentiert.