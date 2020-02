Welches Auto wäre Ihr Favorit?Auto des Jahres 2020 - Die härteste Wahl des Jahres

Facebook

Die sieben Finalisten im Überblick © Sebastian Joos

Der Tag der Entscheidung naht. Am 2. März wird Frank Janssen, Präsident der „Car of the year“-Jury und Redakteur des deutschen Magazins „stern“, den Gewinner des „Car of the Year“-Bewerbs 2020 verkünden. Live zu sehen im TV und im Stream. 60 Motorjournalisten aus Europa haben dann ihr Urteil abgegeben, nach einem Auswahlverfahren, das monatelang gedauert hat und mehrere Testserien umfasst.

Ein "Stiftung Warentest" der Automobilindustrie

Was dort aufgearbeitet wird, sind detaillierte Analysen, die dem Kunden entscheidende Informationen näherbringen sollen. Eine Art Stiftung Warentest in der Automobilindustrie.

"Car of the Year"-Wahl 2020: Welches ist für Sie das "Auto des Jahres!" Renault Clio Ford Puma Porsche Taycan BMW 1 - Series Toyota Corolla Peugeot 208

Deshalb ist der Titel „Car of the Year“ im Laufe der Jahrzehnte zum prestigeträchtigsten Automobilpreis gewachsen. Nur ein Sieger wird gekürt. Die sieben Finalisten wurden aus Dutzenden von Vorschlägen ausgewählt, es sind: BMW 1er-Serie, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3, Toyota Corolla.

Sicherheitsprüfungen entscheidend

Wie die wichtigsten gemeinsamen Testtage der „Car of the Year“-Wahl ablaufen? Beim Tannis-Test im letzten Herbst in Dänemark standen vor allem Sicherheitsprüfungen auf dem Programm, die für jeden Autofahrer lebenswichtig sind. Etwa Ausweichmanöver samt Spurwechsel, vulgo Elchtest. Jedes der Fahrzeuge wird mit ansteigenden/unterschiedlichen Tempi durch den mit Pylonen vorgegebenen Spurwechsel gejagt. Hier werden Unterschiede deutlich, die man nur unter solchen Bedingungen erfasst.

Weiters werden Testreihen für automatische Notbremssysteme, die angesichts eines verformbaren/beweglichen Hindernisses mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren. Die Fragestellungen: Wie arbeiten dabei die Gurtstraffer, wie funktioniert das Frühwarnsystem, bis zu welcher Geschwindigkeit schafft es der Notbremsassistent, vor dem Hindernis stehen zu bleiben?

Zusätzlich ein Wintertest

Tannis ist der erste Härtetest, die Kollegen aus den nordischen Ländern setzen einen Wintertest drauf: Wie Stabilitätsprogramme auf Schnee und glattem Untergrund reagieren, Bremsproben, eisige Fahrtests, und sie prüfen, wie gut die Heizsysteme funktionieren.

Die Letztentscheidung, wer von den sieben Finalisten tatsächlich das Rennen macht, fällt in Mortefontaine, in der Nähe von Paris. Das dortige Testgelände erstreckt sich auf 77.000 Quadratmetern. Die „Car of the Year“-Journalisten bewegten die sieben Finalisten auf einer speziellen Strecke, immer und immer wieder.

Jedes Detail zählte: Konnektivität genauso wie die Qualität der Bremsen oder die Geräuschdämmung und das Fahrwerk – ein Teil der Strecke hat Kopfsteinpflaster. Die Autokonzerne bringen nicht nur ihre Modelle in verschiedenen Varianten hierher, es sind auch Vorstände, Techniker etc. vor Ort. Dort werden technische Auffälligkeiten, Mankos, Probleme diskutiert, zwei Tage lang.

Für Österreich in der Jury: Susanne Hofbauer („Autorevue“), Horst Bauer („Kurier“) und Didi Hubmann (Kleine Zeitung).