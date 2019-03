Facebook

Die sieben Finalisten im Rennen um den Titel zum "Auto des Jahres 2019" © KK

Eine Fachjury von 60 Journalisten aus 23 Nationen wählt das „Auto des Jahres 2019“ - und die erste Überraschung wurde schon vor der Verkündung der Kandidaten bekannt: Der Audi e-Tron, das erste Elektro-Auto der Ingolstädter, schaffte es aus Zeitgründen nicht in die Vorauswahl.

Dafür hat es mit dem Jaguar I-Pace ein anderer Stromer unter die sieben Finalisten, die um den Titel ringen, geschafft. Der in Graz gebaute Crossover ist das erste Elektroauto der Briten und bleibt der einzige auf der Shortlist, der ausschließlich auf alternative Antriebe setzt.

Auto des Jahres 2019: Die sieben Finalisten Unter den Nominierten 2019 findet sich mit dem Jaguar I-Pace auch ein Elektroauto. Der Crossover ist der erste Stromer der Briten und wird bei Magna-Steyr in Graz gebaut. JAGUAR Mit der Alpine A110 hat es auch ein Sportwagen unter die Finalisten geschafft: Renault hat die Marke wiederbelebt und mit dem Mittelmotorcoupé das Comeback des Jahres hingelegt. ALPINE Citroën schickt mit dem C5 Aircross, dessen Marktstart in Europa für Anfang 2019 anvisiert ist, sein großes SUV ins Rennen. Als als erstes Fahrzeug der Marke wird er ab Ende 2019 mit Plug-in Hybrid-Technologie. CITROEN Also da ist ja jemand kaum wiederzuerkennen – und das war wohl auch der Sinn der Sache, wenn man frischen Wind in das traditionelle D-Segment der Limousinen bringen will, das in Europa seit vier Jahren stagniert. Deshalb ist der neue Peugeot 508 auch keine klassische viertürige Limousine mehr, sondern mit einem Fastback und coupéhafter Linie wesentlich schnittiger unterwegs. Als Plug-in-Hybrid kommt er obendrein. PEUGEOT Mercedes hat die A-Klasse ganz neu gedacht: Als erstes Modell der Stuttgarter erhält die A-Klasse das völlig neue Multimediasystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) mit einem kinderleichten Bedienungssystem für die Generation Tablet. Einzigartig bei diesem System ist seine Lernfähigkeit dank künstlicher Intelligenz und stellt sich auf den Nutzer ein. DAIMLER Nein, wir haben uns nicht verschrieben. Bei der dritten Generation ändert Kia die Schreibweise ihres Kandidaten in der Kompaktklasse. Aus dem cee’d wird der Ceed. Aber natürlich nicht nur das. KIA Ford hat das Tuch vom neuen Focus gezogen. Und zwar nicht nur von einer Variante, sondern gleich von der ganzen Modellfamilie. Wie gehabt gibt es den kompakten Kölner als Fünftürer und als Kombi unter dem Namen Traveller. Dann wären da noch die Ausstattungslinien, die sich doch recht deutlich voneinander unterscheiden. Zum Beispiel der Active im dezenten Oberförsterlook. FORD 1/7

Stark vertreten ist die Kompaktklasse: Mit dem Ford Focus, dem Kia Ceed und der Mercedes A-Klasse schaffen es gleich drei Vertreter des Segments in die Endrunde. Peugeot stößt mit dem neu erfundenen 508 dazu und Citroën hat es mit dem SUV C5 Aircross geschafft. Und heuer ist auch ein Sportwagen dabei: Die Alpine A110 ist die dritte Französin im Bunde.

In der Jury sitzen drei Österreicher: Susanne Hofbauer („Autorevue“), Horst Bauer („Kurier“) und Didi Hubmann (Kleine Zeitung). Der Sieger wird heute ab 15 Uhr verkündet.

Die Sieger in der Geschichte von "Car of the Year" 1964: Rover 2000

1965: Austin 1800

1966: Renault 16

1967: Fiat 124

1968: NSU Ro 80

1969: Peugeot 504

1970: Fiat 128

1971: Citroën GS

1972: Fiat 127

1973: Audi 80

1974: Mercedes 450 SE

1975: Citroën CX

1976: Simca 1307

1977: Rover 3500

1978: Porsche 928

1979: Simca-Chrylser Horizon

1980: Lancia Delta

1981: Ford Escort

1982: Renault 9

1983: Audi 100

1984: Fiat Uno

1985: Opel Kadett

1986: Ford Scorpio

1987: Opel Omega

1988: Peugeot 405

1989: Fiat Tipo

1990: Citroën XM

1991: Renault Clio

1992: VW Golf

1993: Nissan Micra

1994: Ford Mondeo

1995: Fiat Punto

1996: Fiat Bravo/Brava

1997: Renault Megane Scenic

1998: Alfa Romeo 156

1999: Ford Focus

2000: Toyota Yaris

2001: Alfa Romeo 147

2002: Peugeot 307

2003: Renault Megane

2004: Fiat Panda

2005: Toyota Prius

2006: Renault Clio

2007: Ford S-Max

2008: Fiat 500

2009: Opel Insignia

2010: VW Polo

2011: Nissan Leaf

2012: Opel Ampera/Chevrolet Volt

2013: VW Golf

2014: Peugeot 308

2015: VW Passat

2016: Opel Astra

2017: Peugeot 3008

2018: Volvo XC40