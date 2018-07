Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den WLTP fließen auch im Realbetrieb ermittelte Emissionen ein © PEUGEOT

Es sind schwierige Zeiten für die Autobranche. Dieselskandal, Diskussionen um Fahrverbote, verbotene Absprachen: Eine Branche steht unter Generalverdacht. Mitten in den Turbulenzen sind auch noch die Folgen der neuen Verbrauchs- und Abgastests (WLTP, RDE) für die Kunden spürbar, die mit September 2018 schlagend werden.

Bestimmte Modelle sind aufgrund der langwierig gestalteten Zulassungsprozesse gar nicht oder temporär nicht mehr verfügbar; die Autopreise in Österreich ändern sich, weil mit dem neuen Verbrauchstest die Verbräuche realistischer und damit höher kalkuliert werden - deshalb steigt die österreichische Normverbrauchsabgabe; und auch die Elektroautos werden beim neuen WLTP-Verbrauchstest an Reichweite verlieren. Es bleibt also kein Stein auf dem anderen.

NEFZ VERSUS WLTP 12.500 Euro kostete ein Kleinwagen, der nach dem alten Verbrauchszyklus NEFZ geprüft wurde - rund 500 Euro können bei der nach dem WLTP getesteten Version dazukommen.

Der alte Verbrauchstest-Standard NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) stammt in seinen Grundzügen noch aus dem vorigen Jahrhundert. Ein rein theoretischer Test auf dem Prüfstand, der die tatsächlichen Verbrauchswerte massiv

beschönigte. Von der Politik erlassen, von der Autoindustrie dankend angenommen.

Der neue Verbrauchstest-Standard WLTP „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“ ist ebenso ein Prüfstandsverfahren, aber realistischer ausgelegt. Wird ergänzt um den RDE-Zyklus (Real Driving Emissions, Realbetrieb-

Test). Mit höheren Verbräuchen steigen die Preise. Vor allem bei Kleinautos, so Österreichs Automobilimporteure.

Dabei waren neue Verbrauchstests eine längst fällige Maßnahme. Die Unzufriedenheit der Kunden, dass die offiziellen Verbrauchswerte nie und nimmer im Realbetrieb zu erreichen waren, konnte nicht mehr wegargumentiert werden. Der Dieselskandal und die Diskussionen um die schlechte Luft in den Städten bekräftigte und beschleunigte den politischen Willen, etwas zu ändern. Freilich hatte die Politik ein schlechtes Gewissen: Denn sie hatte, im Einklang mit der Industrie, diese unrealistischen Prüfstandards nicht nur geduldet, sondern zugelassen. Dass sich jetzt Politiker darüber aufregen, ist der üblichen politischen Realitätsverweigerung geschuldet.

Die neuen Verbrauchs- und Abgastests sind freilich nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie bringen uns der Realität nur ein Stück näher. „Es bedeutet nicht unbedingt, dass der WLTP-Zyklus das abbildet, wie der Autofahrer tatsächlich fährt. Es ist lediglich ein Weg in die realistischere Prüfrichtung.“ Und: „Dass es mit WLTP-Tests im Schnitt um 20 Prozent höhere Verbrauchswerte bei allen Autos geben wird, glaube ich nicht. Viele Autos werden zwischen 5 und 15 Prozent bleiben“, erklärt Helmut Eichlseder, Leiter des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik an der TU Graz.

DER ZEITPLAN Übergang zwischen altem und neuem Messverfahren: Seit 1. 9. 2017 gilt WLTP für alle Neutypisierungen, ab 1. 9. 2018 für alle Neuzulassungen. Bis Ende 2019 werden noch die „alten“ NEFZ-Werte mithilfe eines Kalkulators vom neuen Messzyklus zurückgerechnet und als Basis für die Steuerberechnung herangezogen.

Viele Marken kämpfen aufgrund der WLTP-Tests mit Problemen. Verkaufslisten werden permanent erneuert. Betroffen sind/waren auch: BMW 7 Benziner, Basis-Variante Mercedes GLA, Volkswagen Passat GTE, Audi g-tron-Modelle etc. Einige Varianten bestimmter Modelle werden überhaupt auslaufen.

Der WLTP-Test findet am Prüfstand statt, er unterscheidet sich in mehreren Bereichen (Fahr-/Geschwindigkeitsprofil, Temperatur/Umgebung, Länge) vom alten NEFZ-Standard. Die Auswirkungen des neuen Tests sind erstaunlich, zum Beispiel verlieren im WLTP-Zyklus verschiedene Verbrauchstechnologien an Wirksamkeit. Eichlseder: „Die Start-Stopp-Vorrichtung hat etwa beim alten Test mehr gebracht. Dafür werden Aerodynamik-Maßnahmen zukünftig wichtiger.“

Kurios: Bei Hybridsystemen geht man auch beim WLTP-Prüfzyklus von einem synthetischen Fahrprofil mit einem hohen elektrischen Fahranteil aus. Was nicht real ist. Und zu Diskussionen führen wird, warum Plug-in-Hybride trotz des neuen Standards wesentlich mehr als angegeben verbrauchen, wenn der Fahrer die Batterie nicht geladen hat und mehrheitlich mit dem Verbrenner fahren muss. Das zeigt eine Schwäche des WLTP-Verfahrens auf: Die Plug-in-Hybride sollen den Autokonzernen eigentlich helfen, die von der Politik vorgegebenen Flottenverbräuche überhaupt zu erreichen. Werden Plug-in-Hybride jedoch nicht artgerecht verwendet, verbrauchen sie mit dem Verbrenner mehr als ein herkömmliches Auto, weil sie größeres Gewicht (Speicher/Technik) mitschleppen.

Real Driving Emissions Der RDE-Test (Real Driving Emissions) ergänzt den WLTP-Test- dabei handelt es sich aber um einen realen Straßentest, bei dem die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte überprüft wird. Dabei werden die Bereiche ausgelotet, in denen die höchsten Schadstoffemissionen auftreten (Stadt, hohe Last etc.).

Großes Kopfzerbrechen bereitet der Autoindustrie das zusätzlich neu eingeführte RDE-Testverfahren, das im Gegensatz zu WLTP kein Prüfstands-Test ist, sondern im Realverkehr angewandt wird. Hier geht es um das Einhalten der Schadstoffgrenzwerte. Die Autofirmen müssen dabei die Worst-Case-Szenarien ausloten, bei denen die meisten Schadstoffe entstehen.

Aufgrund der Abgas-Vorgaben sollen außerdem viele Direkteinspritzer-Benziner Partikelfilter erhalten, die wiederum mehr Spritverbrauch verursachen. Was Autos und Steuern noch zusätzlich verteuert. Der ganze Entwicklungsaufwand ist enorm. Eichlseder weiß, dass Prüfstellen und Manpower - auch bei den Behörden - nicht ausreichen. „Der Testzyklus dauert deutlich länger, gewichtsrelevante Ausstattungen müssen separat getestet werden und man muss erst einmal die vielen Fahrsituationen im RDE-Verfahren darstellen.“

DIE PRÜFVERFAHREN Der alte NEFZ-Test (Europäischer Fahrzyklus) war von der Praxis weit entfernt. Am Prüfstand wurde rund 20 Minuten nach verschiedenen Parametern getestet, wichtige Detailmessungen ausgelassen. Das Resultat: Der Realverbrauch lag oft rund 40 Prozent über diesem Prüfstandsverbrauch.

Der neue WLTP-Test dauert länger (30 statt 20 Minuten), es wird häufiger beschleunigt (bis zu 130 km/h), die Schaltpunkte wurden neu justiert. Der Zeitanteil, in dem das Fahrzeug stillsteht, wurde verringert. Zum Vergleich: Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 46,6 km/h. Alter Zyklus: 33,6 km/h.

Techniker gehen davon aus, dass WLTP-Verbrauchswerte 20 Prozent höher sind. TU-Experte Eichlseder bremst ein, er sagt, viele Autos werden zwischen 5 und 15 Prozent bleiben. Im Alltag bleibt der Mensch entscheidend: „Der Fahrer hat es mit der Fahrweise in der Hand, wie viel ein Auto verbraucht.“

Nur ganz wenige Firmen - wie Peugeot - haben schon früh umgestellt. Der Volkswagenkonzern kämpft genauso wie Mercedes oder BMW mit den WLTP-Auswirkungen. VW gibt offiziell zu: „Wir rechnen im zweiten Halbjahr 2018 aufgrund der WLTP-Einführung im Volkswagen-Konzern mit einem Effekt von 200.000 bis 250.000 Fahrzeugen, die wir später als ursprünglich geplant bauen werden. Mit Hochdruck arbeiten wir an weiteren Maßnahmen, um die Auswirkungen auf unsere Produktion so gering wie möglich zu halten. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass es zu temporären Produktionsengpässen kommen wird und es Auswirkungen auf unsere Auslieferungen gibt.“

Günther Kerle, Sprecher der Automobilimporteure Österreich, sagt: „Für die Industrie ist das Ganze viel zu schnell gekommen. Speziell in Deutschland gibt es riesige Wartelisten, die Prüfinstitute sind heillos überlastet. Heuer im September werden mehrere Modelle nicht zur Verfügung stehen. Und die Preissteigerungen werden vor allem kleinere Autos treffen, da sind 400 oder 500 Euro Mehrkosten für das Auto schnell drin.“ Aber bis 2020 will man eine neue Steuer-Formel mit der Politik festsetzen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.