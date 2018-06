Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Dacia Duster kann sich über den höchsten Restwert unter den SUV freuen © DACIA

Es ist schon erstaunlich: Jetzt kann man mit dem Duster ab 11.990 Euro in der Welt der SUV einsteigen – und obwohl der Rumäne so günstig ist, hält er seinen Wert auch noch besonders gut. Das hat Dacia jetzt schwarz auf weiß bestädtigt bekommen.

Eurotax Österreich hat heuer nämlich erstmals Preise für die Pkw-Modelle des Landes verliehen, die ihren Wert am längsten halten, und der Hochsitz der Renault-Tochter hat in der Kategorie der SUV den Sieg als Restwertchampion eingefahren.

Modellvorstellung: Dacia Duster Der neue Dacia Duster räumt mit all den Details auf, die bei der ersten Generation noch nicht ganz so gepasst haben. Die tragende Struktur ist also unverändert, genauso wie die gut 4,3 Meter Außenlänge. DACIA Dafür wurde jedes Karosserieteil neu gezeichnet, die Front glänzt dank höher gesetzten Scheinwerfern mit einem deutlich frischeren G’schau. DACIA Natürlich ist der Preis nach wie vor ein entscheidendes Kriterium. Und da enttäuscht der Duster auf den ersten Blick zumindest nicht. Los geht es bei 11.990 Euro für die Basisversion Access, wobei Basis hier wirklich wörtlich zu nehmen ist. DACIA Aber: Selbst wer sich etwas gönnen möchte und die beste Ausstattung mit dem stärksten Motor nimmt, kann kaum mehr als 22.000 Euro ausgeben. DACIA Die alte hat natürlich auch Nachteile, wie dass sie moderne Assistenzsysteme wie zum Beispiel einen Abstandsregeltempomaten nicht zulässt. Und dass die Motoren unverändert jene des Vorgängers sind. DACIA Andererseits: Was gibt es gegen die zwei Diesel (90 und 110 PS) und zwei Benziner (115 und 125 PS) einzuwenden? Alle haben sie vier Zylinder, bis auf den Basisbenziner Turboaufladung und gehen durchwegs solide zur Sache. DACIA Automatik? Klar, gibt es in Form eines deutlich verbesserten EDC-Getriebes, aber nur für den stärksten Diesel. Und Allrad? Jep, auch vorhanden, aber nur mit dem Schaltgetriebe kombinierbar. DACIA Der Kofferraum wuchs wie auch der Duster an sich natürlich keinen Zentimeter. Die 455 Liter Fassungsvermögen (bei der Allradversion 411 l) sind auch nach heutigen Maßstäben ein tadelloser Wert. DACIA Im Innenraum erwecken ein neues Armaturenbrett mit großzügig dimensioniertem Touchscreen und Bedienelemente, die sich mindestens so hochwertig anfühlen wie die Schalter und Knöpfe in einem Renault vom neuen Selbstbewusstsein des kleinen Kraxlers. DACIA Jedenfalls fand ein groß angelegter Technologietransfer von der Konzernmutter Renault statt, der auch Klimaautomatik, schlüssellosen Zugang, LED-Tagfahrlicht und den Toterwinkel-Warner nach Rumänien spülte. DACIA 1/10

Seit Markteinführung im Jänner 2018 bis Ende April 2018 wurden vom Duster bereits 1173 Fahrzeuge zugelassen, 53 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 5,1 Prozent Marktanteil besetzt das SUV den ausgezeichneten sechsten Platz in seinem Segment.