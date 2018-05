DURCHBRUCH BEI STICKOXIDEMISSIONEN Kriegt der Diesel noch einmal die Kurve?

Facebook

Abgasmessungen im realen Fahrbetrieb © BOSCH

„Der Diesel hat Zukunft. Wir wollen die Debatte um das Ende des Diesels endgültig ad acta legen.“ Mit diesen vollmundigen Worten verkündete Bosch-Chef Volkmar Denner den Durchbruch bei der Diesel-Technik, den seine Entwickler geschafft haben sollen. Und im Hinblick auf die sich ständig verschärfenden Abgasnormen ist das auch hoch an der Zeit – erstaunlich ist jedoch der riesige Sprung, den der deutsche Branchenriese gemacht haben will: Seit 2017 verlangt der europäische Gesetzgeber, dass neue Pkw-Modelle bei Messungen im Realbetrieb (Real Driving Emissions/RDE) bei einem Mix aus Stadt-, Überland- und Autobahnfahrten höchstens 168 Milligramm Stickoxid pro Kilometer emittieren. Ab 2020 sinkt der Wert dann auf maximal 120 Milligramm. Schon heute sollen Boschs Versuchsträger mit 13 Milligramm pro Kilometer nur mehr ein Zehntel und bei Stadtfahrten 40 Milligramm emittieren.

Dafür wollen die Entwickler primär vorhandene Technik weiter verfeinert haben und zusätzliche Komponenten, die die Kosten erhöhen würden, seien nicht erforderlich. Eine Kombination aus ausgeklügelter Einspritz-Technik, neu entwickeltem Luftsystem und intelligentem Temperaturmanagement sollen die genannten Bestwerte möglich machen. Die Stickoxid-Emissionen können nun in allen Fahrsituationen unter dem Grenzwert bleiben – egal ob der Fahrer stark beschleunigt oder langsam fährt, ob es draußen Minusgrade hat oder Sommerhitze, ob die Messung auf der Autobahn oder im zähfließenden Stadtverkehr stattfindet.

Hier die Antworten auf die wichtigesten Fragen:

Wenn nur seriennahe Teile verbaut sind, worin besteht der Durchbruch?

Die Dieseltechnik von Bosch basiert auf vorhandenen und seriennahen Komponenten. Der entscheidende Fortschritt basiert auf einer intelligenten Kombination aus Motoroptimierung und Abgasnachbehandlung – hierfür waren viele kleine Detailverbesserungen notwendig, die aufeinander abgestimmt werden mussten. Zusätzliche Komponenten, die den Preis des Antriebs erhöhen, sind damit nicht notwendig. Jedoch muss das Fahrzeugkonzept grundsätzlich Euro6d temp beziehungsweise Euro6d geeignet sein – also beispielsweise ein SCR-AdBlue-System an Bord haben. So wird der Diesel emissionsarm, behält seinen CO 2 -Vorteil und bleibt trotzdem auch in Fahrzeugen der Kompaktklasse für Autofahrer bezahlbar.

Was zeichnet die neue Dieseltechnik im Detail aus?

Zwei Einflüsse waren bisher kritisch für die Reduktion der Stickoxid-Emissionen in Dieselfahrzeugen: Das eine ist der Fahrereinfluss, für den Bosch mit einem reaktionsschnellen Luftsystem des Motors ein technisches Gegenmittel gefunden hat. Je dynamischer die Fahrweise, desto dynamischer muss auch die Abgasrückführung sein. Möglich wird dies unter anderem durch Turbolader, die schneller ansprechen als bisher. Und mit der Kombination von Hoch- und Niederdruck-Abgasrückführung wird das Luftsystem nochmals flexibler. Somit kann der Fahrer zügig anfahren, ohne dass die Emissionen stark steigen. Ebenso wichtig ist der Einfluss der Temperaturen. Für eine optimale Stickoxid-Konvertierung müssen die Abgase mehr als 200 Grad heiß sein – eine Temperatur, die gerade bei Stadtfahrten oft nicht erreicht wird. Hier setzt Bosch auf ein Thermomanagement, das aktiv die Abgastemperatur steuert.

Wann ist die Dieseltechnik verfügbar?

Das System basiert zum größten Teil auf am Markt verfügbaren oder seriennahen Komponenten. Es steht den Autohersteller für die Serienentwicklung damit ab sofort zur Verfügung. Die nun in den Versuchsträgern vorgestellte Technik kann aus Sicht von Bosch in zwei bis drei Jahren Standard sein.

Ist diese Technik auch noch in der Kompaktklasse bezahlbar?

Bosch geht davon aus, dass die Kosten für das Antriebssystem in etwa vergleichbar mit einem heutigen Dieselantrieb sein werden, der ein SCR-AdBlue-System an Bord hat. Der breite Markt dürfte in Zukunft bei Fahrzeugen sein, die einen Hubraum von etwa 1,6 Litern haben – das schließt die Kompaktklasse mit ein. Natürlich lässt sich das System aber auch auf größere Fahrzeugklasse skalieren.

Wie verändert sich der Kraftstoff-Verbrauch?

Ziel der Entwicklung war es, den CO 2 -Vorteil des Diesels und damit den niedrigeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Benziner zu erhalten. Das Versuchsfahrzeug soll nicht mehr Kraftstoff verbrauchen als vergleichbare Diesel.

Wie verändert sich der AdBlue-Verbrauch?

Der AdBlue-Verbrauch des Versuchsfahrzeugs liegt laut Bosch bei etwa 1 bis 1,5 Litern auf 1000 Kilometer.

Ist die neue Dieseltechnik auch nachrüstbar?

Es ist zu beachten, dass der Erfolg des Versuchsfahrzeugs erst durch die Kombination von verschiedenen Maßnahmen im Gesamtpaket ermöglicht wird. Insofern macht das Nachrüsten einzelner Komponenten wenig Sinn.

Warum kommt die Technik erst jetzt?

Gerade die neue Art der RDE-Tests, hat in der Entwicklung nochmals wichtige Erkenntnisse ermöglicht. Dazu brauchte es jedoch erst einmal zuverlässige Messtechnik, um Fahrzeug-Emissionen überhaupt im Straßenverkehr ermitteln zu können. Das erste zuverlässige Portable Emission Measurement System (PEMS) für Pkw ist seit 2013 verfügbar – seitdem lässt sich überhaupt erst detailliert nachvollziehen, wo die tatsächlichen Entwicklungsschwerpunkte liegen müssen und welche Fahrsituationen besonders herausfordernd sind. Die Tests auf der Straße wirkten wie ein Katalysator der Entwicklung.