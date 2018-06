Facebook

Das Handy am Steuer ist zwar die Ablenkungsquelle Nummer eins, wie die von der ASFINAG im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative "Hallo Leben" beauftragte IFES-Studie zeigte. Doch neben dem Mobiltelefon gibt es eine Reihe anderer Ablenkungsmöglichkeiten, die zum Teil erstaunliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben. So ergab die Umfrage unter 1000 Lenkern, dass jeder Dritte oft bis sehr oft erst während der Fahrt das Navigationsgerät einschaltet und das Ziel eingibt. Und das obwohl mehr als die Hälfte zugaben, dass dieses Hantieren eigentlich stark ablenkt.

Bedenklich ist, dass diese Technik, die eigentlich die Sicherheit erhöht, offenbar dazu verleitet, sich vermehrt abzulenken zu lassen. So ist laut Umfrage "festzustellen, dass brenzlige Situationen signifikant häufiger auftreten, wenn die Fahrer ein Navi im Auto haben". Auf die Frage: "Was davon ist Ihnen in den vergangenen zwölf Monaten passiert, weil sie abgelenkt waren?" gaben 48 Prozent der Navi-Nutzer an, dass sie plötzlich abbremsen mussten. 31 Prozent sind jemandem zu dicht aufgefahren und 25 Prozent gaben zu, dass sie unkonzentrierter waren, weil sie während des Autofahrens Tagträumen nachhingen. Zum Vergleich: Bei Fahrzeugen ohne Navigationsgerät waren es 40, 18 und 13 Prozent.

Tipps gegen Ablenkung Erledigen Sie alles, was nicht zum "reinen Fahren" gehört, vorher oder nachher. Egal ob Trinken, Essen, Rauchen, Einstellen des Navis, ein Telefonat oder der letzte Check der Mails. Oder machen Sie dafür eine Pause.

Elektronische Geräte nach Möglichkeit nicht bedienen: Egal ob Nutzung des Handys oder Einlegen einer CD - die Beschäftigung mit elektronischen Geräten dauert während der Fahrt zu lange.

Gegenstände griffbereit hinlegen: Etwa die Sonnenbrille auf einen bestimmten Platz legen, um "blind" darauf zugreifen zu können.

Alles andere wie Zeitschriften, Unterlagen, Trinkflaschen etc. gehört in den Kofferraum oder im Fahrgastraum sicher verstaut und nicht auf den Beifahrersitz.

Doch nicht nur die Ablenkung durch das Navi selbst ist gefährlich. Auch das Verhalten hinsichtlich Geschwindigkeit ändert sich offenbar, wie die Umfrage ergab. Personen, die Technik im Auto nutzen, fahren demnach auch schneller als andere. So fahren etwa Navi-Nutzer im Vergleich zu Nicht-Nutzern im Schnitt 139 km/h und damit schneller als jene ohne Navigationsgerät (im Schnitt 131 km/h). Und das gilt für sowohl für junge als auch für ältere Lenker. Abgeschwächt gilt das auch bei der Nutzung von Fahr-Assistenten im Auto: Mit derartiger Technik beträgt die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit 140 km/h, ohne 137 km/h.