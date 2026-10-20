GNTM-Star Alexavius castet Tanzpaare für Grazer Opernredoute

Am 14. November 2026 werden in der Grazer Oper die Tänzerinnen und Tänzer für die Redoute gecastet. In der Jury: Alexavius, bekannt aus Germany’s Next Topmodel.

Alexavius sucht heuer als Teil der Jury die jungen Tanzpaare für das Eröffnungskomitee der Opernredoute aus

Er soll echtes Star-Feeling in die Fachjury bringen: Alexavius, für viele der Lieblingskandidat in der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“, wird beim Casting für das Eröffnungskomitee der Grazer Opernredoute 2027 dabei sein. Patricia Stieder-Zebedin, Leiterin der Tanzschule Schweighofer, konnte den Grazer als prominentes Mitglied für die Jury gewinnen.

Mit viel Empathie, aber auch dem geschulten Blick für den perfekten Auftritt, die richtige Haltung und das gewisse Extra wird Alexavius den Tanzpaaren zur Seite stehen. „Es geht um den Zauber, den man versprüht, wenn man den Raum betritt“, so das Credo für das heurige Casting.

© Klz / Stefan Pajman Patricia Stieder-Zebedin und Wolfgang Nicoletti choreographierten die Opernredoute-Eröffnung 2026

Das große Casting für das Eröffnungskomitee der Grazer Opernredoute findet am 14. November ab 13 Uhr in der Oper Graz statt. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene (16–28 Jahre) mit Begeisterung für den Wiener Walzer. Die überzeugendsten Tänzerinnen und Tänzer stehen dann im Mittelpunkt der glanzvollen Eröffnung der Grazer Opernredoute am 30. Jänner 2027.