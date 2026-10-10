Die Polizei sucht aktuell nach den Tätern und hat eine Fahndung eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Ein Bankomat bei einem Supermarkt im südburgenländischen Kohfidisch (Bezirk Oberwart) ist in der Nacht auf Samstag gesprengt worden. Die Polizei hat gegen 2.45 Uhr eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Auch Einsatzkräfte aus der Steiermark und dem nahen Ungarn helfen bei der Suche.

Gefunden wurden die Verdächtigen bisher nicht, so die Polizei. Wie hoch der Schaden ist, war Samstagfrüh noch nicht genau bekannt. Die Ermittlungen wurden erst vom Landeskriminalamt Burgenland aufgenommen.