Nintendo wird 137: Vom Spielkarten-Hersteller zum Videospiel-Giganten

Das Unternehmen Nintendo hat sich in 137 Jahren vom Spielkartenhersteller zum führenden Videospielhersteller entwickelt.

Wer den Namen Nintendo hört, denkt vermutlich sofort an berühmte Videospiele wie die „Super-Mario“-Reihe, „Pokémon“ oder „The Legend of Zelda“. Viele werden mit dem Spielen des japanischen Unternehmens auch aufgewachsen sein und verbinden ihre Kindheit damit. Dabei hat Nintendo ursprünglich gar nicht mit Videospielen gestartet.

Die Gründung erfolgte bereits im Jahr 1889 am 23. September, also genau vor 137 Jahren, von Fusajirō Yamauchi in Kyoto. Hergestellt hat das Unternehmen damals die traditionellen japanischen Spielkarten „Hanafuda“. Die Blumenkarten ähneln westlichen Spielkarten, sind aber dicker und kleiner. Statt Ziffern oder Buchstaben haben sie Symbole.

© Imago Die traditionellen Hanafuda-Karten

Deal mit Disney und Instant-Reis

Das Geschäft mit den Spielkarten lohnte sich für Nintendo so sehr, dass sie 1902 angefangen haben, ihren Markt zu erweitern und westliche Spielkarten herzustellen. Die Kartenspielwurzeln Nintendos passen auch zur späteren Verbindung des Unternehmens mit dem Pokémon-Sammelkartenspiel, einem der beliebtesten Kartenspiele weltweit. Als erstes japanisches Unternehmen hat Nintendo 1953 angefangen, die Karten mit einer Folie zu überziehen und sie somit haltbarer gemacht. Ein großer Bekanntheitsschub war auch das Lizenzabkommen mit Disney 1959, mit dem Nintendo nun auch Micky Maus auf die Karten drucken durfte.

Dass Nintendo schon immer sehr experimentierfreudig war, zeigt sich auch in seiner Geschichte. Weil das Wachstum mit nur Spielkarten endlich war, versuchte der damalige Präsident Hiroshi Yamauchi, neue Geschäftszweige zu erschließen. Instant-Reis, Betrieb eines Stundenhotels, eine Taxigesellschaft und schließlich Brettspiele waren die Folge. Und auch Spielzeuge sind entwickelt worden. Mit der „Ultra Hand“ erzielte das Unternehmen erstmals einen Millionenverkauf. Das Plastikgestell ist eine Art verlängerter Arm, der wie eine Schere benutzt wird, um Gegenstände zu erreichen, die für die Hand zu weit entfernt sind.

© KK Die „Ultra Hand“ wird 1966 zum Millionenschlager

Erste Spielkonsolen

Erst 1977 steigt Nintendo in das Heimvideospielgeschäft ein. Mit TV Game 6 und TV Game 15 brachten sie eine Spielkonsole auf den Markt. Ihnen folgen 1978 ein Rennspiel, 1979 eine „Breakout“-Variante und 1980 das Brettspiel „Othello“ für den Fernseher.

© IMAGO/Lars Schröder/TT Nintendos TV-game 6

1981 erblickte der Arcade-Automat „Donkey Kong“ mit dem Helden „Jumpman“, der später als „Mario“ bekannt wird, das Licht der Welt. Der Automat entwickelte sich rasch zum bestverkauften Münzspielautomaten weltweit. Mit dem Famicom, das 1983 in Japan erschien und international als NES bekannt wurde, legte Nintendo den Grundstein für eine äußerst erfolgreiche Konsolengeneration. In den folgenden Jahren entstanden unter anderem die Serien „The Legend of Zelda“ und „Metroid“. Der günstige Preis und die Spiele sorgten dafür, dass Nintendo bald zum Marktführer im Videospielbereich aufstieg.

1989 erfolgte gleich der nächste Hit. Mit dem „Game Boy“ veröffentlichte Nintendo die damals leistungsstärkste Handheld-Konsole, die unter anderem durch die Kombination mit dem Erfolgsspiel ‚Tetris‘ weltweit bekannt wurde.

Nicht alles läuft rund

In den nächsten Jahren folgten Konsolen wie der „Nintendo DS“, die „Wii“ und schließlich die „Nintendo Switch“. Vor allem die „Wii“ brachte zahlreiche Menschen, die sich davor kaum mit Videospielen beschäftigt hatten, zum Spielen. Aber nicht jede Erfindung des japanischen Unternehmens brachte den großen Geldfluss. Der „Virtual Boy“ von 1995, eine Art 3D-Brille, wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Und auch die „Wii U“ verkaufte sich weit unter den Erwartungen.

Wohl einer der größten Kritikpunkte, die viele Fans haben, ist das harte Vorgehen gegen Fanprojekte. Nintendo ist dafür bekannt, seine Marken und Urheberrechte konsequent zu schützen, und geht deshalb auch gegen bestimmte nicht autorisierte Fanprojekte vor. Aktuell steht Nintendo zudem wegen sogenannter Game-Key-Cards in der Kritik. Anders als bei herkömmlichen Game-Cards enthalten diese Karten nicht die vollständigen Spieldaten, sondern lediglich einen Schlüssel zum Herunterladen des Spiels. Für den ersten Download ist eine Internetverbindung erforderlich. Somit besteht die Gefahr, dass Spiele nicht mehr funktionieren, wenn die Online-Server abgeschaltet werden. Eine Debatte, die zuletzt auch Sony mit ihrer geplanten Einstellung von physischen Discs wieder befeuert hat.