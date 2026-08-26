Prozess um vor acht Jahren getötete Jennifer S.

Ein 33-Jähriger muss sich am Donnerstag wegen eines acht Jahre zurückliegenden Tötungsdelikts vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Der Mann soll im Jänner 2018 seine damalige Freundin Jennifer S. umgebracht und deren Leiche verscharrt haben, nachdem sie sich nach einem Streit trennen wollte. Seitdem galt die 21-Jährige als verschwunden. Erst im vergangenen Dezember legte er ein Geständnis ab und führte die Polizei zu den vergrabenen sterblichen Überresten der Frau.

Der Freund stritt damals jegliche Beteiligung an einem möglichen Gewaltverbrechen ab. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung wurden im April 2019 eingestellt. Wie Jahre später herauskam, soll der Verdächtige die Frau getötet, ihre Leiche zunächst im Bereich von Großweikersdorf im Bezirk Tulln und dann zum endgültigen Ablageort in der Nähe des Truppenübungsplatzes Allentsteig im Bezirk Zwettl gebracht haben. Weil er 2025 in einem Chat detailliert schilderte, wie er sich einer Leiche entledigen würde, ohne verdächtige Spuren zu hinterlassen, rückte er erneut in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Dem Mann drohen nun zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft sowie die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

(S E R V I C E - Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: