Abgestorben: Baum am Grazer Rösselmühl-Gelände wird gefällt

Eine Blutbuche am „Elisabethinerspitz“ bei der Rösselmühle konnte nicht mehr gerettet werden. Sie wird am Donnerstag gefällt.

Die Blutbuche am Rösselmühl-Gelände muss fallen – der Grund ist offensichtlich

Viel geschwärmt wurde im Zuge der Areals-Erkundung bei der Grazer Rösselmühle vom alten Baumbestand, den man unbedingt erhalten wolle. Just jene große Blutbuche, vor der Politik, Stadtplanung und Architekten bei einem Pressetermin posierten, muss jetzt aber gefällt werden.

Das hat aber noch nichts mit etwaigen Vorarbeiten für die Umgestaltung des Areals zu tun – von diesen ist man noch weit entfernt, derzeit steht ja erst der Rahmenplan als erste Basis für eine Umwidmung des einstigen Industriegeländes. Grund für die Baumfällung ist vielmehr die Tatsache, dass der Baum zur Gänze abgestorben und seine Standsicherheit damit auch nicht mehr gegeben ist – das hat ein von der Stadt beigezogener Amtssachverständiger bestätigt.

Wie die Eigentümer informierten, wurde die Baumfällung von der Abteilung für Grünraum & Gewässer behördlich genehmigt. Eine Ersatzpflanzung wurde vorgeschrieben.