Die erst 18-jährige Lienzerin Lilli Tagger musste sich in der ersten Runde von Cincinnati Talia Gibson nach 2:37-Stunden geschlagen geben.

Das ist bitter! Die erst 18-jährige Österreicherin Lilli Tagger, die sich über die Qualifikation in den Hauptbewerb des Masters-Turniers in Cincinnati gespielt hat, musste sich in der ersten Runde der Australierin Talia Gibson mit 6:4, 1:6, 5:7 geschlagen geben. Dabei hatte die Weltranglisten-48. im dritten Satz bereits eine 3:0-Führung herausgespielt, zog aber am Ende nach 2:37-Stunden noch den Kürzeren. Damit verpasste die Osttirolerin, die erst vor zwei Wochen in Prag ihr erstes WTA-Turnier gewinnen konnte, ein Duell mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka.

Am Samstag in Ohio im Einsatz ist Sinja Kraus, die nach überstandener Qualifikation in ihrem Auftaktmatch auf Wildcard-Spielerin Sloane Stephens trifft. Sollte die 24-jährige Wienerin die ehemalige US-Open-Siegerin bezwingen können, käme es in Runde zwei zum Österreicherinnen-Duell mit Anastasia Potapova.