Erste Anzeigen waren kurz vor 20.00 Uhr bei der Polizei auf Kärntner Seite des erst im Dezember für den Personenverkehr geöffneten Tunnels eingelangt. Sofort wurde die Strecke gesperrt und anschließend alles auf steirischer und auf Kärntner Seite abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Am Sonntag waren die Erhebungen dazu noch nicht abgeschlossen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.