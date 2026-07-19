Erste Anzeigen waren kurz vor 20.00 Uhr bei der Polizei auf Kärntner Seite des erst im Dezember für den Personenverkehr geöffneten Tunnels eingelangt. Sofort wurde die Strecke gesperrt und anschließend alles auf steirischer und auf Kärntner Seite abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Am Sonntag waren die Erhebungen dazu noch nicht abgeschlossen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
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St. Paul/Lavanttal/Groß St. Florian
Koralmbahn wegen Fußgängern stundenlang gesperrt
Jugendliche dürften Samstagabend für eine stundenlange Sperre der Koralmbahn gesorgt haben: Mehrere Personen hatten beobachtet, wie sich Menschen im Gleisbereich des Koralmtunnels aufhielten, bestätigte die Polizei Sonntagmittag entsprechende Medienberichte. Ein Zug hielt daraufhin in einer Nothaltestelle im Tunnel an. Mehrere Polizeistreifen suchten nach den Fußgängern, konnten aber niemanden erwischen. Es kam vorerst zu keiner Festnahme.