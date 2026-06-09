Styriarte 2026

Die Styriarte 2026 feiert vom 26. Juni bis zum 26. Juli das Licht, das uns beseelt und beglückt, in einem großen Festival der Lebensfreude und der Schönheit.

In Kooperation mit der Styriarte verlosen wir Tickets für zwei besondere Programm-Highlights:





Mozart Reqiuem - 12.07.2026 in der Pfarrkirche Stainz

Zahllosen Menschen hat Mozart mit seinem Requiem Trost im Leben und Glauben gespendet, obwohl er es vor seinem eigenen Tod nicht mehr vollenden konnte. Michael Hofstetter kehrt in der Stainzer Barockkirche zur gängigen Komplettierung von Mozarts Schüler Süßmayr zurück, und er lässt zwischen den Sätzen gregorianische Gesänge durch die Schola Resupina intonieren. Auf dem Goldgrund des reinen Mittelalters wirkt Mozarts Ringen mit dem Tod nur umso dramatischer.

Mahlers Zweite – 17.07.2026 in der Helmut List Halle, Graz

Welche jungen Orchestermusiker:innen träumen nicht davon, einmal Mahlers Zweite Symphonie aufzuführen? Die Styriarte macht’s möglich: Vom wuchtigen Anfang bis zum ekstatischen Schluss, vom kindlichen Gottvertrauen des „Urlichts“ bis zur letzten Übersteigerung im „Auferstehn!“ kennt diese Musik keine Grenzen der Begeisterung. Mei-Ann Chen hat es in der Hand, das Styriarte Youth Orchestra zu einem neuen, ungeahnten Höhenflug zu inspirieren und das Festival in seinem Schlüsselstück zum Höhepunkt zu führen.

Mehr Informationen zum Styriarte-Programm finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 30.06. bzw. 07.07.2026

Noch mehr Aktionen und Gewinne gibt es exklusiv für unsere Club-Mitglieder.

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