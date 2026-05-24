Anna Plochl: Landwirtin, Pionierin, Habsburgerin

Die Kunsthistorikerin Gabriele Reiterer zeichnet ein neues, differenziertes Bild von Anna Plochl – weit entfernt vom romantisierten „Naturkind“. Als tatkräftige Landwirtin, Reformerin und Unternehmerin prägte sie gemeinsam mit Erzherzog Johann moderne Musterhöfe und lebte für ihre Zeit ungewöhnlich selbstbestimmt. Das Buch beleuchtet ihren schwierigen Weg von der bürgerlichen Herkunft bis zur späten Anerkennung am habsburgischen Hof und zeigt Anna Plochl als starke Frau mit Weitblick und Einfluss.

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