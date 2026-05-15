40 neue Jungjägerinnen und -jäger wurden heuer im Bezirk Weiz ausgebildet. Rund 60 Teilnehmer stellten sich Ende April der Jungjägerprüfung zur Erlangung der ersten Jagdkarte, mehr als ein Drittel der Teilnehmer waren Frauen.

40 bestanden die Prüfung erfolgreich. Sieben der neuen Jäger sind Frauen. Die jüngste Teilnehmerin war 16 Jahre alt, der älteste Teilnehmer 63.

Das Prüfungskomitee: Johannes Derler, Franz Schaffler, Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl und Karl Raith (v.l.) © Steirischer Jagdschutzverein – Zweigverein Weiz

Die Ausbildung erfolgte durch das Team der Jägerschule Diana in Göttelsberg und umfasste rund 70 Stunden Theorie sowie zahlreiche Praxiseinheiten. Dazu zählten Schießausbildungen in Fischbach und Greith, Waldausgänge mit Förstern sowie Kurse zur Wildverarbeitung, Trophäenbewertung und Jagdhundekunde.

Auch Themen wie Greifvögel, Lockjagd und jagdliches Brauchtum standen am Programm. Die Schießausbildung fand auf den Anlagen des Steirischen Jagdschutzvereins statt.