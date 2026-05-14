Die Veranstaltung findet am 12. Juni von 18 bis 21 Uhr in den Stadtsälen Voitsberg statt und richtet sich an junge Menschen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Es gibt kostenlose Snacks und Mocktails sowie ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Der Eintritt ist gratis.

Veranstaltet wird die Jugenddisco im Schulterschluss vom Jugendzentrum TimeOut und Streetwork Voitsberg sowie der Stadtgemeinde und dem Regionalmanagement Steirischer Zentralraum. Sie soll einen sicheren, nicht-kommerziellen und selbstverständlich alkoholfreien Rahmen zum Feiern und Freunde treffen für Jugendliche bieten. Das Ziel: Die jungen Menschen sollen erste Erfahrungen beim Fortgehen in geschützter Atmosphäre sammeln können.

Ohne Konsumzwang gemeinsam feiern

„Die Jugenddisco ist eine tolle Gelegenheit für Jugendliche, gemeinsam zu feiern, Musik zu erleben und neue Freundschaften zu knüpfen. Gleichzeitig zeigen Veranstaltungen wie diese, wie wichtig Einrichtungen wie das Jugendzentrum und Streetwork sind, weil sie jungen Menschen Raum für Begegnung, Gemeinschaft und sinnvolle Freizeitgestaltung bieten“, so Bürgermeister Bernd Osprian.

Die Jugenddisco ist Teil eines Projekts zur Förderung jugendgerechter Freizeitangebote und attraktiver Begegnungsräume in der Region Steirischer Zentralraum.