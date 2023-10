Am Montag um 16.49 Uhr ist es zu dem schweren Unfall gekommen. Ein Kampfpanzer des Panzerbataillons 14 aus Wels ist mit vier Soldaten im Bereich der Seebrücke umgekippt, bestätigt Bundesheersprecher Michael Bauer gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Soldaten dürften mit dem Panzer am Heimweg vom Truppenübungsplatz in Allentsteig (Bezirk Zwettl) gewesen sein. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Bei dem Unfall kam ein Berufsunteroffizier ums Leben. Die drei anderen Uniformierten, ein weiterer Berufsunteroffizier und zwei Grundwehrdiener, wurden leicht verletzt und ins Landesklinikum Horn gebracht. Die Unfallkommission des Militärkommandos Niederösterreich war am frühen Abend auf dem Weg nach Allentsteig.

Rettungsautos und Hubschrauber sind vor Ort.