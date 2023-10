Schauspieler Brian Austin Green (50), der mit der Serie "Beverly Hills, 90210" berühmt wurde, schwebt derzeit auf Wolke sieben. Er und seine aktuelle Partnerin Sharna Burgess (37) sind Anfang Juli zum ersten Mal Eltern geworden. Er postete auf Instagram stolz mehrere Schnappschüsse seines jüngsten Kindes.

Besonderes Verhältnis

Er hat bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen, einen Sohn mit Ex-Co-Star Vanessa Marcil sowie drei Kinder mit Ex-Frau Megan Fox. Kassius Lijah Marcil-Green (21) möchte ebenfalls als Schauspieler Fuß fassen. Sein Vater zeigte kürzlich stolz einige Aufnahmen seines Sprosses. Nun äußerte sich der 50-Jährige erstmals zu dessen sexueller Orientierung. Im Podcast von Lance Bass "Frosted Tips with Lance Bass" sprach Green offen über die Homosexualität von Kassius. Das sei für den Fünffachpapa anfangs "unbekanntes Terrain" gewesen, doch er wollte sich offen mit seinem Sohn darüber unterhalten.

Gegenüber Bass erwähnt er mehrere Male, wie stolz er auf seinen Sohn sei und, dass die beiden eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung hätten. "Ich habe Gespräche mit Kash gesucht, bei denen ich die Dinge, die mir zunächst so anders vorkamen, wirklich verstehen wollte. Und dann merkt man: 'Oh, das ist überhaupt nicht anders.' Es ist nur die Wahl des Partners. Es betrifft mich überhaupt nicht."

Green sprach zudem an, dass es immer mehr homophobe Menschen gäbe, die möchte er aufklären und wachrütteln. "Warum kümmert es dich so sehr? Und warum versuchst du, deine Gefühle und deine Meinung irgendwie in etwas zu drängen, das dich buchstäblich überhaupt nicht betrifft?"

Der Podcast-Host zeigt sich reglos begeistert und lobt Greens Offenheit gegenüber diesem sensiblen Thema. Kassius könnte sich glücklich schätzen, in so einem liebevollen Umfeld aufzuwachsen.