Zu einem schrecklichen Vorfall mit einem Hund ist es am Montagmorgen in Naarn in Oberösterreich gekommen. Ein American Stafford hat eine junge Joggerin angefallen. "Die Frau ist an Ort und Stelle an ihren schweren Verletzungen gestorben", sagt Polizeisprecherin Fulya Öncel.

Vor dem Haus der Hundebesitzerin hat sich alles abgespielt. Die Frau war dort mit dem Hund unterwegs, als die Joggerin vorbeilief. "Aus noch unerklärlichen Gründen" hat der Hund dann die junge Frau attackiert, schildert Öncel. Zur Person der Joggerin ist noch nicht viel bekannt, sie konnte laut Polizei noch nicht identifiziert werden, soll aber zwischen 20 und 40 Jahren alt sein. Anhand von Fingerabdrücken wollen die Beamten nun mehr erfahren. Auch eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Hundebesitzerin habe versucht, den Hund von der jungen Frau wegzuzerren und es dann geschafft, den Hund ins Haus zu ziehen. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen laufen. Unklar ist zum Beispiel auch noch, ob der Hund angeleint war oder nicht.

Sechsstündiger Sachkunde-Kurs

In Oberösterreich gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung von bestimmten Hunderassen. Jeder, der sich einen Hund zulegen möchte, muss lediglich vorher einen sechsstündigen Sachkunde-Kurs absolvieren. In jenen Bundesländern, in denen das Gesetz sogenannte Listenhunde definiert, steht der American Staffordshire Terrier auf jener Liste. Dies bedeutet, für die Haltung dieser Rassen gelten eigene Voraussetzungen, die von Bundesland zu Bundesland variieren.