Die Lage ist noch unübersichtlich, heißt es bei der Polizei um kurz nach 9 Uhr. Etwa eine Stunde zuvor ist am Montag ein Linienbus mit Schülerinnen und Schülern in Niederösterreich verunfallt. Er soll zunächst in einem Baustellenbereich auf der B 37 bei Rastenfeld im Bezirk Krems mit einem Auto zusammengestoßen und dann von der Fahrbahn abgekommen sein. Etwa vier Meter ist das Fahrzeug samt Insassen – darunter mehrere Kinder – heruntergestürzt. "Zwei Notarzthubschrauber und mehrere Notärzte sind im Einsatz", sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Stefan Spielbichler vom Notruf Niederösterreich spricht von drei Notarzfahrzeugen und etwa sechs Rettungswagen.

Laut Spielbichler gibt es sechs teils schwer verletzte Personen – darunter der Buslenker und Kinder. Die B 37 ist derzeit gesperrt, es gibt eine Ortsumleitung, so die Polizei.

Bei dem Bus handelt es sich laut Georg Huemer, dem Sprecher des Verkehrsverbundes ost-Region (VOR) um einen sogenannten "VOR Regio Bus" der Linie 170 des Verkehrsunternehmens N-Bus. "Der Bus war von Krems nach Gmünd unterwegs", so Huemer. Die letzte Meldung vom Bordrechner, der ständig Standortdaten an die Zentrale schickt, habe man um 7:56 Uhr erreicht. Zum Hergang des Unfalls gäbe es noch keine Details. "Das ist Gegenstand behördlicher Ermittlungen", sagt Huemer. Und: "Wir wünschen allen Fahrgästen und Beteiligten alles Gute!"