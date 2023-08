Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Düsseltal ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll nun in der Nacht auf Dienstag entschärft werden.

Die Bombe wiege 500 Kilogramm, teilte die Stadt Düsseldorf am Montag unter anderem bei Twitter mit. Sie sollte laut Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag entschärft werden. Weiter heißt es, dass es nur einen Evakuierungs-Radius gebe, um größere Beeinträchtigungen am Morgen für Berufs- und Bahnverkehr zu vermeiden.

Dazu sollten bis 24 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle den Bereich verlassen - das betrifft den Informationen zufolge bis zu 13.000 Menschen.