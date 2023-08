Vor zweieinhalb Wochen heirateten die beliebte ehemalige RTL- und Sat.1-Moderatorin Birgit Schrowange (65) und ihr Frank (57) in traumhafter Kulisse. Auf dem Kreuzschiff "Mein Schiff 2" gab sich das Paar mitten im Mittelmeer nach sechs Jahren Beziehung das Jawort. Eine Hochzeit, die auf sich warten ließ.

Kalkulierter Zeitpunkt

Das Paar hatte sich 2017 kennengelernt – ausgerechnet auf einem Schiff. Nach zwei Jahren hielt der Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer um Birgits Hand an – und sie sagte Ja. Nun, nach sechs Jahren Beziehung, wurde der Bund fürs Leben geschlossen.

Es ist die erste Ehe für die Moderatorin. Sie erklärt den Zeitpunkt der Eheschließung so: "Ich wollte mit 65 heiraten, um mit 90 meine Silberhochzeit feiern zu können."

Frisch getraut: Birgit postet Einblicke auf Instagram

Die 65-Jährige kommt aus dem Schwärmen kaum heraus, wenn sie an ihren Frank denkt: "Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind."

Auf Instagram gibt sich Birgit Schrowange überglücklich, sie repostet Schlagzeilen über ihre Hochzeit in ihrer Instagram-Story und teilt ein Video ihrer Freundin Angela van Moll, auf dem sie sich an ihren frischgebackenen Ehemann lehnt, in der Hand ein knallroter Herz-Luftballon.

Ehevertrag mit weiser Voraussicht

Die beiden schweben nun auf Wolke sieben, dennoch wollte das Paar sich absichern – falls es mit der Ehe doch nicht klappen würde. "Das ist uns beiden auch sehr wichtig. Auch weil unsere Kinder später ohne uns eine klare Regelung haben und abgesichert sind", erklärt Schrowange im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Die 65-Jährige hat einen Sohn mit Moderator Markus Lanz. Spothelfer bringt zwei Töchter mit in die Ehe.

"Das hat nichts mit mangelnder Romantik zu tun, sondern mit weiser Voraussicht", ergänzt die Powerfrau, die eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin absolviert hat.