Mit einem Dank an die Polizei und das LVT hat Landeshauptmann Christopher Drexler auf unseren Bericht über zwei Jugendliche reagiert, die im Frühjahr 2022 einen Terroranschlag auf eine Schule in Bruck an der Mur verüben und dort "Christen erschießen" wollten. Die Jugendlichen – 15 und 16 Jahre alt – sind wie berichtet am 16. Juli am Landesgericht Leoben rechtskräftig zu je zwei Jahren Haft (davon acht Monate unbedingt) wegen verbrecherischen Komplotts, terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation verurteilt worden.