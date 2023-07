Am 10. Juli wurden Gigi Hadid und ihre Freundin Leah McCarthy, die sich zu einem Mädelsausflug auf die Insel begeben hatten, von Zollbeamten in Gewahrsam genommen. Angeblich fanden die Beamten Marihuana und Utensilien zum Konsum in ihrem Gepäck.

Gigi Hadid im Urlaub in der Karibik © Instagram/Gigi Hadid

Mit Geldstrafe davongekommen

Lokale Quellen berichteten, dass die beiden zum Gefängnis-Detentionszentrum gebracht wurden, aber später gegen Kaution freigelassen wurden. Am 12. Juli erschienen Hadid und McCarthy vor Gericht, wo sie beide ihre Schuld eingestanden und jeweils eine Geldstrafe von 1000 US-Dollar erhielten. Es wurde keine Verurteilung verzeichnet.

Auf Instagram gab die Schwester von Bella Hadid nun Entwarnung und postete eine Reihe von Urlaubsfotos. "Ende gut, alles gut", schrieb sie dazu. Ihre Freundin postete ebenfalls einen Urlaubsbeitrag. "So süß sein? In allen Anklagepunkten schuldig", teilte sie mit ihren Followern.

Ein Vertreter von Gigi Hadid erklärte gegenüber E! News, dass sie legal erworbenes Marihuana mit medizinischer Erlaubnis aus New York City mit sich führte. Gigi Hadid und ihre Freundin sollen den Urlaub nun weiterhin genießen können – einen Eintrag in das Führungszeugnis des Models soll es nicht gegeben haben.