Als Gattin von Kult-Kommissar "Kottan" wurde sie berühmt: Publikumsliebling Bibiana Zeller wurde 95 Jahre alt. Sie machte Karriere auf der Bühne wie vor den Film- und Fernsehkameras - oft in Nebenrollen, nun trauert Österreichs Kulturwelt.

Einer ihrer beiden Söhne, der Kameramann Fabian Eder, informierte die Öffentlichkeit am Montag via Social Media über den Tod seiner berühmten Mutter. Sie verstarb demnach gesternin Wien. Berühmt gemacht hat sie ihre Rolle in "Kottan", wo sie in 18 Folgen als "Ilse Kottan" verkörperte.

Große Popularität durch "Kotan"

Die am 25. Februar 1928 geborene Zeller stand für Subtilität, feiner Humor und ein Gespür für Skurrilität. Zum Markenzeichen wurde auch ihre charakteristisch helle,zerbrechliche Stimme, die sie dem Burgtheater als Ensemblemitglied seit 1972 lieh. Ihre bewegte Karriere fasste Bibiana Zeller unter dem Titel "Bitte lasst mich mitspielen!" 2015 in ihrer Autobiografie zusammen, in der sie nicht nur vom Leben am Theater, sondern auch den Erlebnissen in ihrem zweiten Standbein Film erzählte. Eine Doppelrolle, die nicht immer einfach zu meistern war, wie sie

anlässlich ihres 85. Geburtstags im APA-Gespräch erzählte: "Peymann hat mich in der ganzen Zeit keinen Film machen lassen. Ich musste

immer bereit stehen, auch wenn er mich dann nicht besetzt hat", erinnerte sich die Schauspielerin. "Das war seine Überzeugung: Film

und Fernsehen sind eigentlich blöd."

Dennoch brachte sie es auch beim Film zu Bekanntheit: Als Frau

Kottan in der Fernsehserie "Kottan ermittelt" erlangte sie in den

frühen 80er-Jahren große Popularität. Besonders beliebt war sie als

Herta in der Serie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau". Für das Kino

spielte die am 25. Februar 1928 geborene Zeller unter anderem in

Michael Glawoggers Film "Die Ameisenstraße" (1995), in Robert

Dornhelms Streifen "Der Unfisch" (1997) oder in Xaver

Schwarzenbergers "Zuckeroma" (2004). 2010 folgte ein weiterer

Auftritt in Peter Patzaks "Kottan ermittelt: Rien ne va plus", 2011

stand sie in der Glavinic-Verfilmung von "Wie man leben soll"

(Regie: David Schalko) vor der Kamera. 2015 spielte sie in der Regie

von Tobi Baumann in "Gespensterjäger - Auf eisiger Spur". Zuletzt

war sie 2016 in "Die Blumen von gestern" von Chris Kraus auf der

großen Leinwand zu sehen.