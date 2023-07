Anfang des Jahres verstarb Lisa Marie Presley völlig unerwartet mit nur 54 Jahren. Die Tochter von Elvis Presley war laut ersten Informationen an einem Herzstillstand gestorben. Sie hinterließ ihre Mutter Priscilla und drei Töchter. Ihr Begräbnis auf Graceland wurde damals von einem Medienrummel begleitet. Zahlreiche Promis und Wegbegleiter wollten ihr die letzte Ehre erweisen. Hunderte Fans legten Blumen und Bilder vor dem Familienanwesen ab und standen stundenlang in der Kälte, um dem Begräbnis aus der Ferne beizuwohnen.

Todesursache geklärt

Nun, rund sechs Monate später, veröffentlichten die Gerichtsmediziner in Los Angeles die wahre Todesursache der Elvis-Tochter. Lisa Marie starb an einem Dünndarmverschluss, schreibt Dr. Juan Carrillo im offiziellen Bericht. Die 54-Jährige wurde am 12. Januar ohne Bewusstsein gefunden, Berichten zufolge soll Presley zuvor über starke Bauchschmerzen geklagt haben.

Der Gerichtsmediziner merkt in seinem Autopsiebericht zudem an, dass der Dünndarmverschluss auf eine Operation zurückzuführen ist, die Lisa Marie vor einigen Jahren durchführen ließ, um schneller an Gewicht zu verlieren. "Dies ist eine bekannte langfristige Komplikation dieser Art von Operation", so Carrillo. Zudem soll sich ihr Gesundheitszustand bereits Monate vor ihrem Tod dramatisch verschlechtert haben, wie das "People"-Magazin berichtet. Sie sei trotz wiederkehrender, starker Bauchschmerzen nie zum Arzt gegangen. Lisa Marie litt laut dem Gerichtsmediziner auch an einer stoffwechselbedingten Übersäuerung des Blutes, die auf eine Unterfunktion oder ein Versagen der Nieren hindeutet. Presley hatte in den vergangenen Jahren auch mit Bluthochdruck und ihren Blutzuckerwerten zu kämpfen. Ihre medizinische Vorgeschichte, die Symptome vor ihrem Tod und die Medikamente, die sie nicht regelmäßig einnahm, hätten ihren Körper geschwächt und letztendlich zu ihrem Ableben geführt.

Streit um das Erbe

Nach Lisa Maries Tod brach in der Familie ein Streit um das Millionenerbe aus. Priscilla Presley und Enkelin Riley Keough zankten sich laut Medienberichten um das Sorgerecht für die zwei jüngeren Töchter, das Familienanwesen Graceland und höhere Geldbeträge.

Kürzlich postete Keough ein altes Foto ihrer Eltern und erinnerte sich: "Ich hatte das Glück, die beste und liebevollste Mama zu haben, die ich mir hätte wünschen können."