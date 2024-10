Wie im Schlaf versunken und von einem leichten, sich in der Spätherbstsonne lichtenden Nebelschleier umgeben, zeigt sich die Ebene, die in der Ferne an ihrem Rand von Weinbergen gesäumt ist, von ihrer schönsten Seite. Felder und Wiesen, die ihre Aufgabe in diesem Jahr schon erfüllt haben, eine Naturidylle, die in einer Vielfalt an Farben erstrahlt. So still und doch so lebendig. Hier tobten einst die Wellen des Pannonischen Meeres. Heute sprudeln hier im Nordosten Sloweniens heilende Quellen in einer Vielzahl von Thermen.

Auszeit in der Terme Banovci

Ein ganz besonderes Schmuckstück darunter ist die Terme Banovci. Auf den ersten Blick klein, aber fein, strahlt das Resort besonders viel Gemütlichkeit aus: rustikal, natürlich und herzlich. Auch wenn derzeit auf Hochtouren an einem neuen Hotelkomplex gearbeitet wird, ist die Stimmung hier - wie immer - ruhig und gelassen. Einige Novitäten hat die Therme ganz neu vorzuweisen: Neue Bäder, wo man zu zweit eine romantische Auszeit genießen kann. Genauso sind nun auch die Mobile Homes jeweils mit einem Jacuzzi ausgestattet. Seit Kurzem gibt es auch das Prlekija-Sauna-Programm. Angeboten wird aber auch eine Kutschenfahrt zu den vielen spannenden Ausflugszielen, die die Region zu bieten hat. Was aber zum perfekten Thermenaufenthalt unbedingt dazugehört, ist das immer angenehm warme Thermalwasser sowie ein reiches Spa-, Wellness- und Saunaangebot.

© Terme Banovci

Auf Entdeckungsreise

Lassen Sie sich in den Ocean Orchids von einer einzigartigen Blumenvielfalt verzaubern, verköstigen Sie die lokale Spezialität »Gibanica« in der »Hiša Gibanice« oder gönnen Sie sich ein süßes Erlebnis beim Chocolatier Passero. Degustieren Sie Wein in der Zidanica Malek oder besuchen Sie den Weinkeller Ormož. Probieren Sie lokale Köstlichkeiten auf dem Bio-Bauernhof Paldauf. Natürlich locken auch die hier lokal angebauten Paradeiser von Lušt sowie die Weine von Radgonske gorice sowie der Puklavec family. Wer möchte, kann sich am Bauernhof Vrbnjak im Reiten versuchen oder in der Handwerkstatt Pomelaj selbst Figuren basteln. Eine Verköstigung lokaler Speisen gehört natürlich zum Besuch dazu. Dies sind nur einige Möglichkeiten, die die Region zu bieten hat. Das Beste daran: Das Team der Terme Banovci geht ganz und gar auf Ihre Wünsche ein und berät Sie gerne. Zu einigen dieser Attraktionen ist sogar eine Kutschenfahrt von Banovci aus möglich.

© Ocean Orchids

Wohlig warm in den Winter

Abwechslungsreich ist aber nicht nur das Angebot Prlekijas als Region. In der Terme Banovci kann man die Seele so richtig baumeln lassen. Besonders Paare dürften sich hier bestens aufgehoben fühlen: In trauter Zweisamkeit können Sie sowohl die Gegend als auch das reiche Angebot der Terme erkunden. Darf es eine Kutschenfahrt, eine Massage, ein Picknick im Grünen oder ein Ausflug sein? Oder doch lieber eine Auszeit zu zweit – entweder in einem der neuen Bäder bzw. wer länger bleiben möchte, kann sich einen »Spa day« oder einen Aufenthalt im kuscheligen Haus, am Rande des Campingplatzes inklusive Jacuzzi und Sauna gönnen. Reich ist auch das klassische Sauna-Programm. In den fünf Saunen von Prlekija kommen Sie gehörig ins Schwitzen. Im Sauna-Angebot gibt es auch ein besonderes Voll- bzw. Neumondprogramm.

NEU: Dienstags gibt es in der Therme Banovci Weindegustationen mit den lokalen Winzern, donnerstags wird gemeinsam die lokale Spezialität, die »Prekmurska gibanica« gebacken.

Entstanden in Kooperation mit der Terme Banovci.