Langsam, aber sicher neigt sich der Sommer dem Ende zu, der Herbst bricht an und damit rückt auch der Start ins neue Studienjahr immer näher. Für viele ist es eine Rückkehr in gewohnte Abläufe, für andere der erste Schritt in ein selbständiges Leben. Aufregend ist es aber so oder so, schließlich weiß niemand, was einen im neuen Studienjahr erwartet. Eins ist allerdings fix: Bevor es mit dem Büffeln und dem großen Prüfungsstress, aber auch mit all den Annehmlichkeiten des Studierendenlebens losgehen kann, müssen ein paar organisatorische Dinge geklärt werden. Das weiß man bei der Energie Graz besonders gut und möchte Studierenden mit einer einzigartigen Aktion selbst diesen Teil des Semesterstarts versüßen.

„Hast du auch wirklich an alles gedacht?”

Die Immatrikulation hat auf Anhieb geklappt, die Weitermeldung an der Uni war kein Problem, die neue Wohnung ist auch schon gefunden und wartet nur darauf, eingerichtet zu werden. Dann kann das unbeschwerte Student:innenleben mit all seinen Vorzügen ja eigentlich anfangen, oder etwa nicht? Stimmt, da war noch etwas! Die Sache mit dem Strom … Zum Glück ist die Anmeldung in diesem Herbst für Studierende eine spannende und zugleich entspannte Sache, denn auf Neukund:innen der Energie Graz wartet ein besonderer Bonus.

Der Semesteranfang ist immer besonders aufregend | Mit einer neuen Wohnung oder WG kommen auch viele organisatorische Herausforderungen. Die Energie Graz macht es Studierenden besonders einfach © nd3000

Gratis-Energie für mehr Power im nächsten Semester

Bei einer Neu- oder Ummeldung, die sich auf einen Wohnsitz in der Steiermark bezieht, können sich Studierende ganze fünf Monate Gratis-Strom sichern und damit bares Geld sparen. Um die Aktion zu erhalten, müssen Student:innen bei der Stromanmeldung ihre Immatrikulation an einer steirischen Hochschule durch die Verifikation von iamstudent bestätigen. Das geht ganz einfach durch die Eingabe der Matrikelnummer, die auf dem Studierendenausweis zu finden ist. Der Aktionsbonus wird anschließend automatisch beim Abschluss des Tarifs abgezogen.

Zahlreiche Newsletter-Gewinnspiele versüßen das kommende Semester | Für alle, die an der Studierendenaktion teilnehmen, gibt es zahlreiche tolle Preise zu gewinnen © max-kegfire

Newsletter abonnieren und PV-Balkonkraftwerke gewinnen

Zusätzlich zu diesen fünf Monaten Gratis-Strom erhalten alle Kund:innen der Studierendenaktion die Möglichkeit, bei zahlreichen Gewinnspielen teilzunehmen. Dafür braucht es lediglich die Zustimmung, den Newsletter der Energie Graz zu erhalten. Die Teilnehmer:innen erwarten regelmäßig attraktive Gewinne, die für eine gelungene Abwechslung zwischen den Lehrveranstaltungen sorgen. Verlost werden unter anderem viele Gutscheine und Tickets von regionalen Unternehmen und Veranstaltungen. Das absolute Highlight unter den Gewinnen sind jedoch ganz bestimmt die PV-Balkonkraftwerke von EET, dem österreichischen Pionier in Sachen Solar. Damit wird der eigene Balkon zu einem Kraftwerk, das aus Sonnenlicht Strom erzeugt, der wiederum für den eigenen Bedarf genutzt werden kann. Mitmachen lohnt sich also!

PV-Balkonkraftwerke von EET sind eine Innovation | Mit ein bisschen Glück können Studierende, die den Gratis-Strom Bonus erhalten, auch noch ein PV-Balkonkraftwerk gewinnen © Martin Schneider

Der Gratis-Strom Bonus für sicheren Strom ohne Bindung ist noch bis 31.12.2024 erhältlich. Damit steht einem unbeschwerten Start ins neue Semester nichts mehr im Wege!

Entstanden in Kooperation mit der Energie Graz.