Aktuell scheint es, als würden sich Krisen, Verwerfungen und Turbulenzen überschlagen. Wie führt man ein Unternehmen durch diese stürmischen Zeiten?

INGO HOFMANN: Es lassen sich täglich neue Gründe finden, der Zukunft skeptisch oder gar ängstlich entgegenzublicken. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es am Ende des Tages noch viel mehr Gründe gibt, zuversichtlich zu sein. Willst du als Unternehmen in diesen Zeiten des ständigen Wandels langfristigen Erfolg haben, musst du dir die Fragen stellen: Geben wir uns mit dem Status quo zufrieden oder gehen wir ein kalkuliertes Risiko ein? Glauben wir den vielen Pessimisten oder wagen wir etwas Neues? Unsere Antwort ist: Wir vertrauen auf unsere Stärke. Neben unternehmerischem Mut und Neugierde braucht es dafür einen starken Willen im Team, zusammen die Komfortzone zu verlassen, um Chancen zu kreieren. Das Spannende dabei ist: Mut kann ansteckend wirken, Menschen bewegen und begeistern.

CHRISTIAN KLADIVA: Als Merkur müssen wir diese Kultur des Ermöglichens weiter ausbauen, den Spirit, der von innen kommt, unterstützen und die Vielfalt an Ideen wertschätzen. Es reicht nicht, immer nur von Agilität zu reden. Das ist nicht mutig. Es sind die konkreten Schritte und Aktivitäten, die wir setzen. Dazu gehört auch, immer wieder die Perspektive zu wechseln, die Bedürfnisse unseres Teams ernst zu nehmen und neue Meinungen zuzulassen. Irrtümer und Fehler müssen als Chance gesehen werden, sich weiterzuentwickeln. Wir müssen mit den Veränderungen am Arbeitsmarkt und im Arbeitsleben umgehen lernen. Wer bereit und in der Lage ist, sich den Veränderungen anzupassen, wird Teil der Zukunft sein.

MARKUS SPELLMEYER: Tatsächlich leben wir in dynamischen Zeiten und nie war es wichtiger, den ersten Schritt zu wagen. Oft führt dieser erste Schritt zu einer Entwicklung, die Erfolg erst ermöglicht. Als Merkur haben wir beispielsweise ein konzerneigenes Start-up ins Leben gerufen, das sich mit KI, Big Data und den Themen der Zukunft beschäftigt. Durch den Teilkauf der Therme Loipersdorf investieren wir in regionale Chancen, regionale Verantwortung, die Stärkung der Vorsorge und Prävention in unserem Ökosystem. Das sind alles große Schritte. Sie bedeuten auch große Veränderungen, die wir nur als Team erfolgreich meistern können.

Mut ist gerade auch im Gesundheitssystem gefragt. Stichwort: Personalmangel, Versorgungssicherheit, Wartezeiten.

INGO HOFMANN: Strukturell lässt sich das Thema nur ändern, wenn sich alle an einen Tisch setzen: Sozialversicherungen, Ärzteschaft und auch Privatversicherer. Wenn jeder nur für sich allein Lösungen sucht, wird das Gesamtbild nicht rund. Wir sehen uns als Vermittler.

CHRISTIAN KLADIVA: Im Moment haben wir in diesem System Probleme, die uns zu schaffen machen: Dazu zählen auch die demografische Entwicklung, der Ausbau wohnortnaher Versorgung und zunehmende chronische Erkrankungen. Allen Beteiligten ist klar, dass es daher Veränderungen braucht, was wiederum Mut voraussetzt.

Wie viel Mut braucht es eigentlich, um Vorstand eines Versicherungsunternehmens zu werden?

ANDREAS GAUGG: Um ehrlich zu sein, schon einigen. Auch dann, wenn du schon viele Jahre im Unternehmen bist, die Menschen, die Struktur, die Geschichte kennst. Viele verwechseln Mutigsein damit,

sich Hals über Kopf in ein Abenteuer zu stürzen. Ich verbinde mit Mut die Kraft, aktiv zu werden, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft mitzudenken. Das macht mich einerseits stolz, aber auch demütig. Wichtig ist es, die richtige Balance zu finden und den Mut an andere weiterzugeben, denn in jeder Verantwortung steckt auch ein Auftrag.