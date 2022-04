Wenn das Wetter immer schöner wird und die Tage immer länger, steigt die Lust am Entdecken und am Unternehmen. Darf es etwas Neues sein? Dann haben wir hier Tipps an Ausflugszielen für Sie, die heuer erstmalig bei der Kärnten Card dabei sind und somit nach Erwerb der Karte kostenlos besucht werden können:

Die Vergangenheit zu erkunden, war noch nie so spannend

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie es in Kärnten in längst vergangener Zeit aussah, können Sie dieses Frühjahr eine Reise in die Vergangenheit antreten. Das Museum Argentum entführt Sie nämlich in die spannende Welt der Antike in Oberkärnten. Mehrere Multimediastationen und ein Landschaftsmodell erlauben einen Einblick in die Welt der Kelten und Römer. Bei Schönwetter sind die Rundwege mit dem Argentum als Ausgangspunkt zusätzlich ein heißer Tipp für abwechslungsreiche Einblicke in die Vergangenheit.

Etwas weiter vorwärts in der Geschichte – nämlich ins Jahr 1300 – führt Sie ein Besuch der Burg Liebenfels. Diese wurde erst im letzten Jahr der Öffentlichkeit nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wieder zugänglich gemacht. Vor Ort können die laufenden Forschungsarbeiten, die Aussichtsplattform und der höchste mittelalterliche Aussichtsturm Kärntens erkundet werden. Ab Mai öffnet auch das Stiftsmuseum Millstatt wieder seine Tore. Dort dreht sich alles um die Geschichte des Ortes Millstatt: von seiner Entstehung weg, mit Funden von der Jungsteinzeit (2500 v. Chr.), über die Legende des seligen Domitian – dem sagenhaften Gründer von Millstatt – bis hin zu einer Ausstellung zum Bergbau in Oberkärnten mit Mineraliensammlung. Die Zeit ab 1848 dokumentiert das ganzjährig geöffnete Heimat- und Tourismusmuseum in Obermillstatt 7 mit Bewirtung im Museumsstüberl.

Auf der Burg Liebenfels können Sie eine kleine Zeitreise antreten

Jede Menge Action für Sie am Wochenende

Auch für Freunde der gepflegten Adrenalinschübe, des Nervenkitzels und der Freude am Bewegen gibt es ringsum in Kärnten ausreichend Angebote. In der Jumpworld.One etwa können sich Ihre Kids so richtig auspowern. Bei der Jumpworld handelt es sich nämlich nicht nur um einen Trampolinpark, sondern um ein riesiges Funsport-Areal für Familien mit Airbags, Ninja Warrior, kreativen Jump- und Parkour-Elementen und mehr. Apropos Parkour: Diese finden Sie auch im Waldseilpark Pyramidenkogel. In der angenehmen Atmosphäre des Waldes können Sie Hindernisläufe in verschiedensten Höhen und Schwierigkeitsgraden absolvieren. Bei der Affenschaukel, Liane, Hängebrücke oder den zahlreichen Flying-Foxes ist die Action garantiert!

Für alle, die gerne hoch hinaus wollen: der Waldseilpark Pyramidenkogel garantiert Kletterspaß

Das Paradies liegt in Kärnten

Wenn Ihnen nach der ganzen Aufregung der Sinn nach einem ruhigeren, entspannenden Ausflugsziel steht, sollten Sie die Paradiesgärten Mattuschka besuchen. Im Naturschaugarten auf den Emmersdorfer Sonnenterrassen werden Sie die botanische Sortenvielfalt an Blütenstauden, speziell Pfingstrosen, Lilien und Ziergräser, sowie seltene Gehölze auf über 15.000 m² Sichtungsgarten ins Staunen versetzen. Versüßt wird der Besuch vom fantastischen Ausblick auf Klagenfurt und weiter bis zum Bergmassiv der Karawanken.

Bunte Farbenpracht erwartet Sie in den Paradiesgärten Mattuschka

Hineingehüpft ins nasse Vergnügen

Ab Mai beziehungsweise ab Anfang Juni runden die verschiedensten Erlebnisbäder das Freizeitangebot in Kärnten perfekt ab. Wenn Sie bereits jetzt nach Inspirationen suchen – folgend werden Sie fündig. Das beheizte Erlebnisfreibad Wertschach bietet mit verschiedenen Becken, Kinderspielgeräten und einer 20 Meter langen Rutsche Badespaß für Groß und Klein. Mit viel Action wartet das Erlebnisschwimmbad Oberdrauburg auf. Dank der neuen 54 Meter Großrutsche, Kids-River, Beachvolleyball, Tischtennis und mehr ist Abwechslung am Badetag garantiert. Für alle, die es gerne etwas natürlicher mögen, ist Laquamünd – die Freizeitanlage Lavamünd – das richtige Ziel. Neben dem Naturbadesee verfügt das Areal über einen Campingplatz mit 35 Stellplätzen, eine Open-Air-Arena, eine Top-Infrastruktur für sportliche Aktivitäten und eine vielseitige Gastronomie.

