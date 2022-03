Ein eigenes Heim zu besitzen ist nach wie vor der Traum von vielen. Wer es aus finanzieller Sicht geschafft hat und sich diesen somit leisten kann, sollte nicht am falschen Ende „sparen“ – und dann damit am Ende gar teurer fahren. Mit einem Baumeister sind Sie auf der sicheren Seite.

Der Baumeister berät Sie zu all Ihren Fragen auf dem Weg zum fertigen Haus © leszekglasner - stock.adobe.com (LESZEK GLASNER)

Papierkrieg und bürokratische Hürden? Hier nicht!

Wer schon Freunde, Verwandte oder Bekannte bei deroder gar beimbeobachten konnte, weiß: Hier ist vor allem Fachwissen gefragt! Und zwar Wissen in einem Umfang, wie es auch ein passionierter Laie quasi unmöglich aufbringen kann. Wer daher Zeit und Nerven sparen möchte, der baut mit einem Baumeister. Um sich überhauptnennen zu können, muss derjenige nämlich eine Ausbildung durchlaufen, die alle Facetten der Bautätigkeiten umfasst. „Der Baumeister kann sämtliche Leistungen am Bau betreuen und durchführen – von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe des Objekts“, bringt es Alexander Pongratz, Landesinnungsmeister des steirischen Baugewerbes, auf den Punkt. Was der Baumeister Ihnen konkret abnimmt, erzählen wir Ihnen hier:

Man stellt es sich so einfach vor: Man hat ein passendes Grundstück gefunden, das Geld beisammen und los geht’s. Doch so einfach läuft es bei weitem nicht. Um eine Baugenehmigung zu erlangen, braucht es erst einige behördliche Abstimmungen und erforderliche Unterlagen wie Baupläne, eine schriftliche Baubeschreibung, statische Berechnungen, einen Energieausweis und mehr. Der Baumeister erleichtert Ihnen die Behördengänge – er vertritt Sie vor Ämtern und Co. Auch die technische Abnahme, die Begutachtung und die Baudokumentation liegen im Aufgabengebiet des Baumeisters. Und ist Ihr Traumhaus erst fertig gebaut, erstellt er genauso die Bauführerbescheinigung zur Benützungsbewilligung – beide sind notwendig, damit Sie in Ihr Haus einziehen dürfen. Ihnen raucht der Kopf von all diesen Begrifflichkeiten? Der Baumeister löscht das Feuer. Mit der korrekten statischen Berechnung zu einem Plan, der an allen Ecken passt: Ihr Baumeister hats im Griff Foto © MIND AND I - stock.adobe.com

Herr und Herrin der Planung und der Berechnung

Bevor der erste Ziegel gesetzt werden kann, ist eine ganze Menge an Planungsarbeit vonnöten. Bei dieser müssen nämlich nicht nur gestalterische Wünsche (und Vorschriften der Gemeinde zu diesen) berücksichtigt werden, sondern auch die Topografie und geologische Besonderheiten. Nur so können Sie sicher gehen, dass alle statischen Anforderungen erfüllt werden, oder mit anderen Worten: Dass Ihr Haus auch stehen bleibt. Ein Baumeister achtet für Sie nicht nur auf die hohe Qualität und Langlebigkeit Ihres Hauses, sondern auch darauf, dass dieses architektonisch anspruchsvoll gestaltet ist. Apropos Plan: Diesen brauchen auch die Unternehmen, die am Bau beteiligt sind. Der Baumeister stellt die notwendigen Polier- und Detailpläne für alle Beteiligten bereit. Dank dem Baumeister weiß jeder, was zu tun ist. Auch für andere Unternehmen stellt seine Mitarbeit so eine Erleichterung dar Foto © Robert Kneschke - stock.adobe.co (Robert Kneschke)

Der Baumeister gibt den Takt vor

Wann ist von wem was zu tun? Der Baumeister weiß Bescheid! Wie ein Dirigent gibt er auf der Baustelle den Takt vor und koordiniert als Generalunternehmer alle am Bau mitwirkenden Unternehmen. Pfusch am Bau und Kompromisslösungen gibt es bei einem guten Baumeister nicht – dafür sorgt das wortwörtlich sachverständige Auge des Meisters bei der Qualitätsprüfung.

Kurz: Mit dem Baumeister haben Sie als Bauherr einen Rundum-Ansprechpartner.

Bauen Sie klug – bauen Sie mit einem Baumeister Der Baumeister begleitet Sie auf dem Weg zu Ihrem Traumhaus. Verzichten Sie auf Zeitfresser und Kostenfallen bei Ihrem Projekt. Hier finden Sie alle Informationen rund um den steirischen Baumeister und können auch bereits Ihren Partner für den Hausbau finden.

Entstanden in Kooperation mit der WKO Steiermark Landesinnung Bau.