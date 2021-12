Zwa Brettln, gführiger Schnee … was bei vielen Kärnterinnen und Kärntnern für Herzklopfen sorgt, lässt andere nur mehr müde nicken. Schifahren ist ja gut und schön, aber hat der Winter nicht noch mehr für Outdoor-Hungrige zu bieten? Was machen eher Unsportliche, Freunde der Wärme oder Familien mit Kindern? Wir zeigen mal die andere Seite des Winters, die, wo es nicht zwangläufig bergab geht, man sich aber auch nicht drinnen verstecken muss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Winter in Kärnten lässt sich so vielfältig gestalten - etwa mit einer Skitour auf dem Dreiländereck © Kärnten Card

Werbung

Wir zeigen Ihnen die andere Seite des Winters, die, wo es nicht zwangsläufig bergab geht, man sich aber auch nicht drinnen verstecken muss. Also, los geht's mit dem Kärntner Aktiv-Winter:

Geführte Winterwanderungen in und um Villach

Wie wäre es zum Beispiel mit einer schönen Winterwanderung? Jeden Dienstag etwa erleben Sie den winterlichen Zauber der Region Villach, wenn gemeinsam auf der Gerlitzen Alpe gewandert wird. (Psst: Die Teilnahme und Bergfahrt sind mit der Winter Kärnten Card gratis.) Um dabei zu sein, genügt eine Anmeldung am Vortag, der gemeinsame Treffpunkt zum Start ist an der Talstation Kanzelbahn. Noch bis 31.3.2022 finden die gemeinsamen Wanderungen statt, die Dauer dabei beträgt etwa fünf Stunden, bei einer Wanderzeit von dreieinhalb Stunden.

Mit der Bahn gehts zur Wanderung auf die Gerlitzen Alpe Foto © MS Photography by Michael Stabentheiner Aber auch die Stadt Villach selbst lässt sich gerade im Winter wunderbar gemeinsam erkunden: Eingemummelt in warme Kleidung spazieren Sie durch Villach und erfahren faktenreiche und aufregende Geschichten, erzählt von charmanten Stadtführern, die zu fast jeder Ecke der Stadt ein lehrreiches oder witziges Bonmot zum Besten geben können.

Die Altstadt von Villach ist das vielseitige Herz im Süden Österreichs, am Schnittpunkt dreier Kulturen, nämlich der germanischen, slawischen und romanischen Foto © dudlajzov

Langlaufen: Ihr stiller Fitnessfaktor

Langlaufen ist ein Sport für Pensionisten und alle anderen sind auf der Skipiste? Von wegen! Der Naturpark Dobratsch bietet etwa wunderschöne Loipen in einer wahrlich zauberhaften Winterlandschaft. Was für uns Erwachsene nach perfekter Erholung oder Ausgleich klingt, echot in Kinderohren nur nach „langweilig!“ – wie gut, dass der Naturpark auch für die Kleinen so einiges zu bieten hat – neben einem Rodelhügel, der Möglichkeit, Schnee zu färben oder Labyrinthe und Paläste aus der weißen Pracht zu bauen, halten gemütliche Hütten auch herrlich heißen Kakao zum Aufwärmen bereit.

Das "langweilige" Langlaufen für die Großen startet schon am Parkplatz Alpengarten. Sie sind nicht selbst mobil? Auch hier macht sich der Besitz der Kärnten Card bezahlt: Strecken Sie doch Ihre Füße aus in einem der Busse, der Sie bequem vom Villacher Hauptbahnhof in den Naturpark bringt.

Sie bekommen nicht genug vom Langlaufen? Wir hätten da noch ein paar weitere Tipps für Sie: Die Langlaufloipen Mallnitz und Turracher Höhe überzeugen beide durch ihre idyllische Lage. Ausgezeichnetes Langlaufvergnügen finden Sie in der Villacher Alpen Arena. Die dortigen Loipen mit fünf Kilometern an Gesamtlänge wurden mit dem Loipengütesiegel des Landes Kärnten bedacht.

Gar nicht langweilig, sondern toll für die Fitness: Langlaufen Foto © yanlev (Alexey Sizov)

Jo, wir san mit der Rodl do ...

Unsere nächste Empfehlung ist der Kinderberg Falkert – hier wird gerodelt, was das Zeug hält, und das bei Tag und Nacht! Auf der bestens präparierten Bahn düsen vor allem Familien mit Kindern auf Schlitten, Rodel oder Bob den Berg hinunter. Die Heidi-Alm bietet aber auch die perfekte erste Pistenerfahrung für Ihren Nachwuchs, wenn Sie sich für die zwei Bretter entscheiden. Ein wesentlicher Vorteil dieser Rodel-Partie ist die einfache und bequeme Erreichbarkeit zu Fuß, verschiedene Einkehrmöglichkeiten und die Möglichkeit, durch entsprechende Beleuchtung auch zum Nachtrodler zu werden – gerade für die Kleinen hat eine Schlittenfahrt im Dunkeln einen besonderen Reiz.

Heidi‘s Schneealm, wo Heidi & ihre Freunde auf euch warten, um bei Rodel- & Tubingbahn oder auf den Kickers, Rails & der Wellenbahn viel Spaß mit euch zu haben! Foto © KK

Ihr Entspannungs-Faktor: Thermen und Bäder

Kein Kärntner Winter ohne kuscheligen Thermen-Spaß. Ob als idealer Abschluss eines Schnee-Tags im Freien oder als kompletter Tagesausflug für die ganze Familie: Kärntens Thermen und Bäder sorgen für wohlige Wärme und Geborgenheit. So steht die Kärnten Therme etwa auch im Fokus aller Action-Fans: Rutschen mit LED-Beleuchtung, Beschallung und Zeitmessung sowie bergauf (!) fließende Flüsse machen aus Schneehasen echte Wasserratten. Freunde der Ruhe sind hier aber ebenso willkommen, auf immerhin vier Ebenen bietet die Kärnten Therme das Richtige für Erlebnisdurstige genauso wie für Wellnessverliebte, Kinder und Best-Ager. Auch die Therme St. Kathrein richtet ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf Familien und den Erhalt von deren Gesundheit und Wohlbefinden. Dementsprechend behaglich fühlt man sich in der Therme mit 1200 m2 Wasserfläche.

Ihr Winter mit der Kärnten Card Mit der Kärnten Card können Sie die volle Vielfalt des Winters in Kärnten auskosten. Der Eintritt für viele Thermen, Bergbahnen und Freizeitangebote ist inklusive, sowie ein breitgefächertes Angebot an verschiedenen Aktivitäten. Bei Winterwanderungen, Skitouren und mehr kommt diesen Winter bestimmt keine Langeweile auf!

Entstanden in Kooperation mit der Kärnten Card.