Skifahren macht glücklich, sagt unser Gefühl. Skifahren in der ganz persönlichen Wohlfühlgeschwindigkeit macht wirklich glücklich, sagt eine Studie. Und die Praxis gibt der Studie recht: Skigenuss am perfekten Ort, in Kombination mit wärmender Wellness ist auch Balsam für Ihre Seele.

Skiglück über den Wolken © Martin Hofmann

Werbung

Hüpft Ihr Herz auch beim Gedanken an den nächsten Skiurlaub? Der glitzernde Schnee, die Weite des Blicks, die Luft klar und kalt. Skifahren macht glücklich, da sind wir uns sicher einig. Dass das wirklich so ist und welche Voraussetzungen es dafür braucht, zeigt eine Studie von MMag. Thomas Brandauer von der Universität Klagenfurt. Er hat herausgefunden, dass die Glücksgeschwindigkeit beim Skifahren 50 km/h beträgt. Durchschnittlich! Das passende Tempo hängt vom Können und Zustand der Skifahrerin, des Skifahrers ab. Ein paradiesisches Skierlebnis ist also das wichtigste Argument dafür, nicht über die eigenen Verhältnisse zu brettern. Skifahren im Glück geht natürlich am besten mit viel Raum auf der Piste, sagt die Studie. Ein eindeutiger Vorteil für die Gäste des Mountain Resort Feuerberg, hoch oben auf der Gerlitzen Alpe und mitten im Skigebiet. Denn sie kommen ausgeschlafen und voller Kraft als erste auf die Piste, während die Talbewohner noch ihren Weg zur Kanzelbahn suchen.

Perfekte Pisten vor allen anderen genießen: Das ist möglich, wenn das Hotel direkt im Skigebiet liegt Foto © (c) MS Photography by Michael Stabentheiner

Kurze Wege, noch mehr Erholung

Zwar nicht Teil der Studie, aber weithin bekannt ist die Tatsache, dass der Erholungseffekt eines Winterurlaubs auch von der Wahl der Unterkunft abhängt. Kurze Wege, keine Anfahrten mit dem Auto zu Gondel, Rodelhügel und mehr, die Möglichkeit, ganz schnell noch die vergessenen Handschuhe holen zu gehen. Es ist ein großer Luxus, müde Skifahrerkinder ganz schnell in die hoteleigene Kinderbetreuung zu bringen und sofort wieder auf der Piste sein zu können, um noch zwei, drei Runden mehr zu drehen. Kein Eiskratzen am Auto, kein großes Planen, einfach nur komfortabel. Ein gelungener Skiurlaub beginnt definitiv mit der Wahl der Unterkunft und des dazugehörigen Skigebiets. Hier zählen Schneesicherheit, die Auswahl an Pisten und Liften, die hohe Qualität der präparierten Pisten und der neueste technische Standard zu den wichtigsten Argumenten. Familien schätzen automatisch schließende Bügel bei Sesselliften als Rausfallschutz, eine nahe Skischule und eine große Auswahl an breiten, nicht zu steilen Pisten. Sportliche Fahrer lieben lange Abfahrten für brennende Oberschenkel und ordentlich Geschwindigkeit. Gut, wenn das Skigebiet der Wahl beides bieten kann.

Von der Piste in den Pool: Die Wintersonne lädt leere Batterien schnell wieder auf Foto © (c) Franz Gerdl

Ski und Wellness - eine Glückskombination

Um den Erholungseffekt des Skiurlaubes perfekt zu machen, gehört zu einem sportlichen Tag auf der Piste auch, na? Genau: nichts! Nichts tun, um genau zu sein. Außer im warmen Wasser vor sich hin zu träumen, einen Saunaaufguss zu genießen, ein gutes Buch zu lesen. Von der Piste in den Pool, sozusagen. Gegensätze ziehen sich an, Wärme und Kälte, Feuer und Eis, Sport und Entspannung. Und ganz selten ist dieser Reiz spür- und erlebbarer als im Winterurlaub. Und dann, nach genussvollen Stunden im Wellnessbereich, geht es am nächsten Morgen wieder kraftvoll zurück auf die Piste. Vor allen anderen, versteht sich. Und in Ihrer ganz persönlichen Wohlfühlgeschwindigkeit. Damit der Skiurlaub zum Glücksurlaub wird.

Was gibt es Schöneres nach einem langen Skitag? Foto © Martin Hofmann

Skiurlaub in der "Poleposition" Das großzügige Mountain Resort Feuerberg, eine der allerersten Adressen für Wellness, Genuss und Skierlebnis, liegt zentral im schönen Kärnten und bietet einen Urlaub der Extraklasse. Mitten im Skigebiet Gerlitzen Alpe auf rund 1.769 Höhenmetern gelegen, ist es bekannt für seine unübertroffene Kombination aus Skifahren, Wellness und kulinarischen Genüssen. 45 Pistenkilometer, eine Skischule und 18 moderne und bequeme Lifte warten direkt vor den Toren des Resorts. Eine Wellnesswelt, die ihresgleichen sucht, bietet den idealen Ausgleich zur Aktivzeit in der Winterwunderwelt im Herzen Kärntens. Mehr Informationen und aktuelle Angebote >>>

Entstanden in Kooperation mit dem Mountain Resort Feuerberg