Mit diesen Tipps ist Spaß auf der Piste für groß und klein garantiert! © Soloviova Liudmyla - stock.adobe (solovyova)

1. Ab auf die Kinderpiste

Der Tag, an dem die Kleinen das erste Mal auf Skiern stehen, und die Zeit, in der sie von Tag zu Tag besser werden, sind besondere, unvergessliche Momente. Einbietet jede Menge wertvolle Qualitätszeit mit der Familie. Geradesorgen für vergnügliche

Wenn die Kleinen noch nicht sicher auf den Skiern sind oder gar ihre ersten Schwünge auf der Piste unternehmen, ist an ein Fahren auf der Erwachsenen-Piste gar nicht zu denken. Familienfreundliche Skigebiete bieten für kleine Skianfänger stets eine eigene Kinderpiste, auf der sie gemütlich und weit weg vom großen Trubel das Skifahren lernen können. Eine Besonderheit stellt hier der Wollis Kids Park dar, der ab 17. Dezember am Hauser Kaibling neu eröffnet. Das großzügig angelegte Einsteigerareal bietet vier neue Liftanlagen (drei Förderbänder und einen Tellerlift) für verschiedene Könnensstufen. Für Abwechslung in den Pausen sorgen Spiel- und Spaßelemente im Park und zum Aufwärmen bei Kaiserschmarren und Co wartet die AlmArenA. Und zwischen dem Toben im Schnee eine kleine Stärkung! Foto © Wolkersdorfer_Gerhard

2. Lernen von den Profis

Skifahren mit den Kindern kann eine große Freude sein. Selber gut Skifahren können heißt aber nicht, dass man die richtige Fahrtechnik den Kleinen auch optimal vermitteln kann. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, dass Ihr Kind auf der Piste gut und sicher unterwegs ist, sollten Sie über einen Skikurs für Ihre Kleinen nachdenken. Denn geprüfte Skilehrer sind die wirklichen Profis, wenn es um das Lernen von sicheren und richtigen Fahrtechniken auf Skiern oder Snowboards geht. Zudem macht ein Skikurs den Kindern viel Spaß, sorgt für neue Freunde und verschafft Ihnen eine kleine Auszeit, in der Sie ein paar Mal in aller Ruhe die Piste hinabschwingen können. Eine professionelle Betreuung durch eine Skischule ist übrigens auch im Wollis Kids Park möglich. Da sich der Park beim Einstieg in die 4-Berge-Skischaukel befindet, können Eltern in der Zwischenzeit 123 Pistenkilometer genießen und die Kinder dann wieder bequem an der Talstation abholen. Bogerl für Bogerl zum Skiprofi Foto © Hauser Kaibling

3. Der Spaß darf nicht zu kurz kommen!

Skifahren oder Snowboarden auf Pisten ist zwar lustig – aber noch etwas mehr Action kann bei Kids, die ihre Sportgeräte schon recht gut beherrschen, nie schaden. Solche bieten Snowparks und sogenannte Funslopes – also Pisten, die Spiel- und Snowparkelemente vereinen. Schon gewusst? Die längste Funslope Österreichs, mit 1460 Metern Gesamtlänge, ist am Hauser Kaibling zu finden. Dort sorgen Hoop Race, Speedbooster, Abklatschhände und ein Geschwindigkeitsmesser für Spaß bei der Abfahrt. Auf Funslopes hat Langeweile keine Chance Foto © Hauser Kaibling

4. Vorbereitung ist alles

Alles dabei? Als Elternteil ist man vor allem eines: ein Profi im Einpacken. Damit es beim Skiausflug mit der ganzen Rasselbande auch wirklich keine bösen Überraschungen gibt, sollte eine Garnitur Wechselwäsche pro Kind nicht fehlen (Skihose, Anorak und lange Skiunterwäsche). Auch eine Jause für das Krafttanken zwischendurch ist ratsam – Müsliriegel, Wasser oder Tee aus der Thermoskanne sollten auf der Piste stets mit dabei sein. Bedenken Sie außerdem, dass die Fahrt zum Skigebiet durchaus lange dauern kann. Damit unterwegs keine Langeweile aufkommt, dürfen Spiele und Bordmedien nicht fehlen.

Skivergnügen für Groß und Klein Am Hauser Kaibling erwartet Sie und Ihre Liebsten schneesicheres Skivergnügen. Der Funslope mit Steilkurven, Tunnel, Bodenwellen, Schnellschussstrecke und mehr garantiert Pistenspaß für größere Kinder und Eltern. Im Wollis Kids Park können ihre Kleinen in sicherer Umgebung ihre ersten Schwünge in den Schnee ziehen.

