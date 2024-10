Wo das Meer die Berge küsst – ein Ort der Ruhe und Erholung. Auf der sonnigen Terrasse des Restaurants Kamin, das sich auf dem höchsten Kliff der slowenischen Küste befindet, kann man bei dieser atemberaubenden Aussicht über so Manches sinnieren oder einfach nur den Blick schweifen lassen. Seien es die schneebedeckten, imposanten Berge, die, wie es scheint, über der endlos blauen Weite wachen oder der städtische Herzschlag Triests, den man am Ende des Horizonts erahnen kann. Umgeben von dichten Kiefern mitten im Naturpark Strunjan befindet sich hoch über dem Meer das Belvedere Resort, das auch das Restaurant Kamin mit einer der schönsten Terrassen Sloweniens beherbergt.

Aus den Hotelzimmern kann man den wunderschönen Ausblick genießen © Belvedere hoteli in turizem d.o.o

Exquisite Geschmackserlebnisse

Es ist nicht nur der Kaffee, der in dieser mediterranen Idylle noch besser schmeckt. Im Restaurant Kamin kommen frische, lokale Gerichte auf den Tisch, die von den Chefs des Hauses sorgsam zu wunderbaren Kreationen verarbeitet wurden. Meeresspezialitäten, fangfrischer Fisch, lokale Spitzenweine wie etwa der Malvasia, extranatives Bio-Olivenöl aus den eigenen Hainen, aromatische Kräuter und sonnengereifte Früchte verschmelzen hier in den verschiedensten Variationen zu einem kulinarischen Gedicht, das seinesgleichen sucht.

Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben: Die Zutaten für die Speisen stammen direkt von lokalen Produzent:innen. Dies garantiert nicht nur Frische und Qualität, sondern unterstützt auch die lokale Wirtschaft und schont die Umwelt. Diese Nähe zu den Erzeuger:innen ermöglicht es den Köch:innen, kreativ und saisonal zu arbeiten und ihren Gästen ein unvergleichliches Geschmackserlebnis zu bieten.

Sich durch die faszinierende Kulinarik probieren © Belvedere hoteli in turizem d.o.o

Malerische Naturschönheiten für aktive Genießer:innen

Von der Terrasse des Kamin aus ist es auch nicht weit zur malerischen Mondbucht, die zweifelsohne zu den absoluten Naturschönheiten Sloweniens gehört, die man unbedingt gesehen haben muss. Auch wenn der Weg dorthin einen leicht sportlichen Geist erfordert – es lohnt sich allemal. Mediterranes Flair verströmen aber auch die Olivenhaine im Naturpark Strunjan, die zum Picknicken einladen. Dazu holt man sich einfach einen Picknick-Korb im Restaurant Kamin, mietet dort zudem ein E-Bike und dann ab in den Olivenhain. Auch hier wird man mit einem wunderbaren Ausblick auf die Küstenstadt Piran belohnt. Piran kann man von hier aus mit dem Boot erreichen. Das Belvedere Resort bietet dazu eigene Panorama-Bootsausflüge an. Es gibt aber noch viel mehr zu erkunden: Sei es zu Fuß beim Spazierengehen oder Wandern oder man schwingt sich auf den Drahtesel und erkundet die Landschaft in all ihren Facetten. Es bietet sich an, sich auf die Parenzana-Route zu begeben oder aber Dörfer im Hinterland zu erkunden. Wer sein eigenes Fahrrad an die slowenische Küste mitbringt, kann dieses als Hotelgast im Fahrradraum des Hotels Cliff unterbringen, man kann sich vor Ort als spontan Entschlossener auch ein E-Bike inklusive einer Fahrradwegkarte ausleihen.

Die beeindruckende Landschaft mit dem E-Bike erkunden © Belvedere hoteli in turizem d.o.o

Entspannung pur …

Nach einem aktiv verbrachten Tag oder bei Schlechtwetter entspannt es sich am besten im Spa- und Wellnessbereich des Hotel Cliff. Hier kann man sich beispielsweise bei einer Olive Cliff Massage in Begleitung mediterraner ätherischer Öle mit dem Duft nach Lavendel, Rosmarin oder Zitrusen wunderbar durchkneten lassen, sich eine Schönheitsbehandlung gönnen oder in den Saunen alle Giftstoffe aus dem Körper schwitzen. Wem der Tag noch nicht sportlich und aktiv genug war, kann im Fitness-Bereich noch eines draufsetzen oder vom Schwimmbecken aus die wunderschöne Aussicht auf das Meer genießen.

Bei einer Massage so richtig entspannen © Belvedere hoteli in turizem d.o.o

Für eine Reise voller kulinarischer Höhepunkte und erlebnisreicher Aktivitäten ist Izola an der slowenischen Küste der ideale Ort. Das Belvedere Resort bietet die perfekte Kombination aus regionaler Gastronomie und einzigartigen Erlebnissen. Entdecken Sie die Vielfalt und Schönheit dieser Region – für einen Aufenthalt, der in Erinnerung bleibt.