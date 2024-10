Für Unternehmen, die solche Waren sicher und zuverlässig über weite Distanzen versenden möchten, ist ein Logistikpartner unerlässlich, der sowohl Erfahrung als auch modernste Technologie in den Transportprozess einbringt. Hier kommt das Kompetenzzentrum von cargo-partner für temperaturgeführte Logistik in Graz ins Spiel – die zentrale Anlaufstelle für den globalen Versand temperaturempfindlicher Güter.

Global vernetzt, lokal verankert

Ob man Medikamente nach Übersee schicken oder frische Lebensmittel innerhalb Europas transportieren will, das Kompetenzzentrum für temperaturgeführte Logistik in Graz bietet umfassende und maßgeschneiderte Lösungen für See- und Luftfrachten. Mit einem Fokus auf die Einhaltung höchster Qualitätsstandards sorgt das Zentrum für den reibungslosen Ablauf von Im- und Exporten.

Was das Zentrum besonders auszeichnet, ist die Kombination aus globaler Reichweite und lokalem Know-how. Die Waren werden nicht nur sicher gelagert und transportiert, sondern auch rund um die Uhr überwacht. Modernste GPS- und GSM-gestützte Tracking-Systeme sorgen dafür, dass man jederzeit den Standort und den Zustand der Fracht im Blick hat. Dies gibt den Kund:innen nicht nur ein hohes Maß an Kontrolle, sondern auch die Sicherheit, dass die Waren pünktlich und in einwandfreiem Zustand am Ziel ankommen.

cargo-partner bringt die Ware sicher um die ganze Welt © 2017 donvictorio/Shutterstock

Speziallösungen für Pharma- und Lebensmitteltransporte

Wenn es um den Transport von Pharmazeutika oder Lebensmitteln geht, sind besondere Anforderungen zu erfüllen. Medikamente müssen oft in präzise temperierten Umgebungen transportiert werden, um ihre Wirksamkeit nicht zu verlieren. Dabei spielen Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Licht eine entscheidende Rolle. Mit strenger Einhaltung internationaler Standards wie der Good Distribution Practice (GDP) sorgt das Team von cargo-partner dafür, dass pharmazeutische Produkte sicher ans Ziel gelangen.

Frische Lebensmittel stellen eine weitere logistische Herausforderung dar. Denken Sie an exotische Früchte oder empfindliches Gemüse, das grenzüberschreitend transportiert werden soll. Hier gilt es, phytosanitäre Kontrollen zu beachten, um sicherzustellen, dass keine Schädlinge oder Krankheiten mit den Lebensmitteln transportiert werden. Das Logistikzentrum in Graz sorgt für die Koordination dieser Kontrollen und stellt sicher, dass die Produkte die internationalen Standards erfüllen – für maximale Frische und Qualität.

Reefer-Transporte und Luftfrachtlösungen

Für temperaturgeführte Transporte per Seeweg, auch Reefer-Transporte genannt, bietet das Kompetenzzentrum erprobte Lösungen an. Diese umfassen nicht nur die klassische Kühlung, sondern auch die Kontrolle von Feuchtigkeit und Transportüberwachung.

Die Luftfrachtlösungen werden durch ein eigenes Team am Flughafen Wien realisiert. Hier kommen aktiv gekühlte Container, sogenannte Envirotainer, zum Einsatz, die speziell für den Transport von pharmazeutischen Produkten entwickelt wurden. Alle Be- und Entladungen erfolgen in temperierten Umschlagslagern und entsprechen höchsten internationalen Standards wie der ISO 9001:2015 sowie den GDP-Richtlinien. Auch für passiv gekühlte Transporte bietet das Unternehmen flexible und sichere Verpackungslösungen an, die empfindliche Güter bestmöglich schützen.

Für den Luftweg kommen spezielle Envirotainer zum Einsatz © KK

Der perfekte Partner für temperaturempfindliche Güter

Egal, ob man lebenswichtige Medikamente oder frische Lebensmittel transportieren muss – das Kompetenzzentrum für temperaturgeführte Logistik in Graz bietet den Support, den man benötigt. Mit maßgeschneiderten Lösungen, globaler Reichweite und modernster Technologie sorgt cargo-partner dafür, dass temperaturempfindliche Produkte sicher und pünktlich ans Ziel gelangen.

Entstanden in Kooperation mit cargo-partner.