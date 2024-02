Im täglichen Betrieb muss man manchmal in hellseherischer Voraussicht für die anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken“, erzählt Livia Fabian. Seit neun Jahren bringt sie ihre Fahrgäste mit der Straßenbahn sicher durch Graz. Als diplomierte Sozialarbeiterin bringt sie Empathie, Geduld und Flexibilität mit. Nicht die schlechtesten Eigenschaften für den Job im Fahrpersonal der Holding Graz Linien, der umgekehrt eine verantwortungsvolle Tätigkeit samt interner Aufstiegsmöglichkeiten in sicheren Strukturen bietet.

Vorteile, die auch Philipp Margreitner an seinem Arbeitgeber schätzt. Als Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur ist er in einem der städtischen Grundversorgungsbereiche beschäftigt, ist die Holding Graz doch unter anderem für die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Menschen zuständig, die in Graz wohnen, arbeiten oder auf Besuch sind. „Der Rohrleitungsbau für Trinkwasser in diesen Dimensionen ist kein Zuckerschlecken“, verweist Margreitner auf Umwelteinflüsse wie die Hitze im Sommer oder Kälte im Winter: „Da sollte man körperlich fit sein und keine Scheu haben, manchmal nass und schmutzig zu werden.“ Dazu kommt ein hohes Maß an Verantwortung – „aber mit dem guten Gefühl, etwas Wertvolles für die Stadt zu leisten“ (Margreitner).

Tatsächlich halten die Leistungen, die von den Mitarbeiter:innen der Holding Graz erbracht werden, den Alltag im urbanen Ballungsraum am Laufen. Von der Wasserwirtschaft über den Öffentlichen Verkehr bis zu den Freizeitbetrieben, der Grünraumpflege, der Energieversorgung, dem Flughafen und der Sportstätten- und Veranstaltungsinfrastruktur bis zur Abfallentsorgung und Bestattung reicht die breite Palette an direkten Zuständigkeiten und Beteiligungen. „Wir sind in Sachen Infrastruktur sehr gut aufgestellt“, sagt Peter Stepantschitz, Leiter der Personalabteilung der Holding Graz. Mit rund 3000 Mitarbeiter:innen in mehr als einhundert Berufsfeldern ist man einer der größten Arbeitgeber in der Steiermark (siehe Artikel rechts). Als solcher sehe man sich auch als Impulsgeber für die Region, sagt Stepantschitz. „Wir sind zwar kein Forschungsunternehmen, müssen uns aber entlang der allgemeinen technischen Transformation orientieren und ständig weiterentwickeln, um unseren Aufgaben zur Gestaltung, des Betriebs und Sicherstellung der Infrastruktur gerecht werden zu können“, sagt Stepantschitz. Er wirbt diesbezüglich und mit Blick auf die allgemeine demografische Entwicklung der Bevölkerung mit „Riesenchancen für die Jugend“, weil in nächster Zeit viele Stellen durch Pensionierungen frei werden.

Was es als Einsteiger brauche, sei Interesse und Offenheit für Neues, raten Philipp Margreitner und Livia Fabian. „Was wir im Wasserwerk tun, hat mit den Aufgaben eines ,normalen‘ Installateurs nämlich nicht viel zu tun“, sagt Margreitner, der aber auf das umfangreiche Unterstützungsangebot von Kollegen und Unternehmen verweist: „Ganz egal, ob es um Werkzeug, Kleidung, sonstige Arbeitshilfen, Zeitausgleich oder einen spontanen Urlaubstag geht.“ Auch Livia Fabian schätzt dieses Umfeld. – Selbst wenn der Dienst um eine Zeit beginnt, zu der sich die Stadt erst langsam mit Leben füllt: „Um halb fünf in der Früh sollte man nicht nur schon hellwach, frisch und munter aussehen, sondern es auch sein“, schmunzelt Fabian. Für Abwechslung sorgen Sonderfahrten mit historischen Straßenbahnen aus dem Tramway Museum, die sie manchmal begleitet.

