Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neues Jahr, neues Glück und neues Studium? © Brooke Cagle/Unsplash

Werbung

"Verkaufen ist keine Kunst -- dabei zu verdienen schon": So zumindest heißt ein bekanntes Sprichwort. Wer im Vertrieb hoch hinaus möchte, braucht neben Geschick auch die entsprechenden Kompetenzen und das fachliche Know-How. Und genau hier setzt derderan. Das Ziel? Künftige Führungskräfte auf dievorbereiten. Damit die Studieninhalte möglichst optimal auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zugeschnitten sind, werden Unternehmen in die Entwicklung des Studienplans und der regelmäßigen Evaluierung involviert, so der Produktverantwortliche. Die Vorlesungen werden zudem unter anderem von Dozenten gehalten, die direkt aus der Wirtschaft kommen und somitmitbringen -- wovon natürlich auch die Studierenden profitieren.

Aber was beinhaltet der Studiengang "Sales Management" an der FH CAMPUS 02 eigentlich? Warum sind die erlernten Skills so wichtig für Unternehmen? Und: Werden in dem Bereich überhaupt Arbeitskräfte benötigt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das folgende Video:

Beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Man sieht: Das Studium an der FH CAMPUS 02 kommt an. Auf dem Arbeitsmarkt sind die Absolventinnen und Absolventen überaus beliebt. "Der Bedarf ist riesig, wir haben einen Generationenwechsel, der ansteht beziehungsweise mitten im Laufen ist. Dadurch kommen immer Jüngere nach -- die Qualifikation ist dabei besonders wichtig", erklärt Stephan Heckmann, der selbst jahrelang im Vertrieb gearbeitet hat. "Das ist das Unterscheidungsmerkmal, was einen letztendlich am Arbeitsmarkt abhebt."

Das bestätigt auch Studentin Hannah Rixner. Sie sieht die Ausbildung an der FH CAMPUS 02 als Pluspunkt bei der eventuellen Jobsuche an. Was sie an ihrem Studium besonders schätzt? Dass sie es berufsbegleitend absolvieren kann: "Wir lernen hier freitags neue Dinge, die ich am Montag bereits umsetzen kann."

Auf los geht's los

Wer jetzt am liebsten sofort losstarten würde: Bewerbungen für den Studienstart im Wintersemester 2022 werden ab sofort entgegen genommen. Die Bewerbungsplattform ist bereits geöffnet.

Das Masterstudium "Sales Management" an der FH CAMPUS 02 Alle Informationen zum Masterstudium "Sales Management" auf einen Blick: Schwerpunkt : Digitalisierung, Ausbildung von Führungskräften für das Sales Management

: Digitalisierung, Ausbildung von Führungskräften für das Sales Management Bewerbungsfrist : Phase I: 31. März 2022, Phase II: 31. Mai 2022

: Phase I: 31. März 2022, Phase II: 31. Mai 2022 Voraussetzungen : abgeschlossener facheinschlägiger Bachelorstudiengang oder gleichwertiges Studium

: abgeschlossener facheinschlägiger Bachelorstudiengang oder gleichwertiges Studium Studienbeginn : Mitte September 2022

: Mitte September 2022 Abschluss: Master of Arts in Business (MA) Übrigens: Der Studiengang richtet sich an Berufstätige ebenso wie an Studierende ohne berufliche Erfahrungen. Alle weiteren Informationen gibt's hier.

Entstanden in Kooperation mit der FH CAMPUS 02