Mit Begeisterung, Engagement und etwas Geschick kann man es mit einer Lehre weit bringen © Kelag / GERNOT GLEISS

Welche Ausbildung ist die richtige? Finde es heraus!

Eine Lehre soll es werden. Doch welches Berufsbild, in welchem Lehrbetrieb und welche Eigenschaften und Fähigkeiten solltest du mitbringen? Diese Informationen unterstützen dich auf dem Weg zum Lehrberuf deiner Träume:

Es gibt viele Beratungsangebote außerhalb deiner Schule, die dir Orientierung bieten. Mit einem Interessenstest verschaffst du dir einen ersten Überblick möglicher passender Ausbildungen. Das AMS bietet beispielsweise einen Online-Test an. Doch auch in deiner direkten Umgebung solltest du Unterstützung suchen. „Mir haben bei der Entscheidung meine Eltern und mein Bruder geholfen“, erzählt Yasmina Wernig. Sie absolviert aktuell ihr erstes Lehrjahr der Lehre Elektrotechnik in der Kelag. Deine Eltern und Freunde können dich gut einschätzen und sehen Qualitäten an dir, die du selbst vielleicht noch nicht erkannt hast.

Denk daran: Die Entscheidung über deinen Ausbildungsweg ist keine für dein ganzes Leben! Du kannst dich später immer noch umorientieren – das geht heute ganz leicht. Wenn du zum Beispiel eine Lehre mit Matura absolvierst, kannst du nach dem Lehrabschluss studieren. Genauso kannst du nach der Matura oder einigen Berufsjahren, eine Lehre absolvieren. Dir stehen weiterhin alle Türen offen!

Yasmina hat sich während ihrer Ausbildungssuche Unterstützung und Rat bei ihrer Familie geholt Foto © Kelag/Adrian Hipp

Das solltest du für eine Lehre mitbringen

Keine Angst – für eine Lehre musst du noch kein Fachwissen mitbringen. Das holst du dir in deiner Ausbildung. Was du aber brauchst, sind Interesse an der Ausbildung und handwerkliches Geschick. Ein Schnuppertag kann dir einen ersten Eindruck vermitteln. Das heißt natürlich nicht, dass du auf Anhieb alles perfekt können musst. Für manche Ausbildungen seien zudem auch Eigenschaften gefragt, an die man vielleicht nicht auf Anhieb denke, macht Yasmina aufmerksam: „Für die Lehre als Elektrotechnikerin zum Beispiel sollte man schwindelfrei sein und keine Höhenangst haben, da auch Arbeiten auf Dächern oder Strommasten erledigt werden müssen.“

Interesse und handwerkliches Geschick sind Grundlagen für eine erfolgreiche technische Lehre Foto © Kelag/Gernot Gleiss

Finde den Arbeitgeber, der zu dir passt

Sobald du weißt, welche Lehrausbildung die richtige ist, geht es auch schon ans Bewerben. Nur wo ist die Frage? Stellenanzeigen vermitteln in der Regel eher ein oberflächliches Bild von einem Betrieb. Am besten sind immer Erfahrungsberichte. „Ich habe sehr viel über das Unternehmen von meinem Opa erfahren, weil er selbst jahrelang in diesem Betrieb gearbeitet hat“, berichtet Bernhard Grießer. Er absolviert wie Yasmina eine Lehre zum Elektrotechniker in der Kelag. Auch Yasmina wurde durch positive Berichte auf ihren Ausbildungsbetrieb aufmerksam: „Ich habe von meinen Bekannten erfahren, dass der Kelag-Konzern jedes Jahr Lehrlinge ausbildet. Daraufhin habe ich mich auf der Website informiert.“

Ratsam ist es, einen Schnuppertag in deinem zukünftigen Lehrbetrieb zu verbringen. Das vermittelt dir einen guten ersten Eindruck.

Bernhard Grießer hat sich vor seiner Entscheidung eingehend informiert Foto © Kelag/Gernot Gleiss

Das Zünglein auf der Waage

Wenn du weißt, welche Lehrausbildung du absolvieren möchtest, musst du eventuell zwischen mehreren Betrieben wählen. Leg deshalb schon im Vorfeld deine Favoriten fest. Viele Betriebe versüßen ihren Lehrlingen mit zusätzlichen Angeboten den Berufseinstieg. Das kann den Ausschlag zur Entscheidung zwischen zwei Ausbildungsbetrieben geben. „Ein großer Vorteil der Ausbildung ist, dass in der Kelag-Lehrlingsschule alles unter einem Dach stattfindet – die Berufsschule, die Lehrwerkstätte und auch das Internat“, erzählt Bernhard von den Zusatzangeboten bei der Kelag. „Außerdem gibt es ein vielseitiges Sport-, Freizeit- und Kulturangebot, wie zum Beispiel Fußball, Tischtennis, Billard oder Basketball und es stehen ein Musik- und ein Fitnessraum zur Verfügung.“

Neben der fachlichen Ausbildung im Bereich Elektrotechnik gibt es in der Kelag auch unterschiedliche Schwerpunkte rund um die Themen Digitalisierung, E-Mobilität oder erneuerbare Energien. „Alle Lehrlinge bekommen zusätzlich zu den Ausbildern über die gesamte Lehrzeit einen Mentor zur Seite gestellt, der als persönlicher Ansprechpartner für Anliegen aller Art zur Verfügung steht. Ich freue mich schon darauf, meinen Mentor kennen zu lernen“, ergänzt Yasmina. Das Wichtigste ist selbstverständlich trotz allem, dass du dich im Lehrbetrieb wohlfühlst. Mit oder ohne Zuckerl.

Beim Bewerbungsgespräch ist Selbstsicherheit gefragt Foto © contrastwerkstatt

Punkte beim Bewerbungsgespräch

Du hast deinen Traumlehrbetrieb gefunden und bist zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen? Gratuliere! Dann bist du deinem Ziel schon einen bedeutenden Schritt näher gekommen. Nun liegt alles daran, dass du auch einen guten Eindruck machst. Das heißt: Informiere dich vorab eingehend über das Unternehmen, bereite dich auf mögliche Fragen vor und kleide dich angemessen. Gegenfragen sind übrigens mehr als erlaubt. „Wenn man Fragen hat oder etwas zum Lehrberuf wissen möchte, kann man das direkt im Bewerbungsgespräch ansprechen. Damit zeigt man Interesse und kann durch ein selbstbewusstes Auftreten punkten“, rät Bernhard. Daneben sind selbstverständlich auch Pünktlichkeit und vor allem ein sicheres Auftreten gefragt. Zeige, dass du diese Ausbildung wirklich willst!

