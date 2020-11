Facebook

Preiswertes Skivergnügen? Gibt es! © Jonas Glaubitz

Achte auf das Gesamtpaket

Oboder ein sportlicher Tag auf der Piste zwischendurch: Für all das musst du nicht viel Geld ausgeben. Wir zeigen dir, wie du sparen kannst:

Grundsätzlich: Ja, Tagestickets sind ein teurer Spaß. Ein Mehrtagespass kommt in der Regel so gut wie immer günstiger. Auch für Familien gibt es bei vielen Skigebieten Ermäßigungen – gerade bei mehreren Kindern kann sich das bezahlt machen. Etwa im Skigebiet „Weißsee Gletscherwelt“ (bis 12 Jahren) oder auf der Skialm Lofer (bis Jahrgang 2002) fahren Kinder in Begleitung der Eltern kostenlos.

Eine gute Nachricht für Vorteilsclubmitglieder: Wirklich sparen kannst du mit dem Kleine Zeitung Skipass. Mit diesem erhältst du insgesamt elf Tageskarten in verschiedenen Skigebieten. Der Vorverkauf läuft noch bis zum 18. November. Bis dahin kostet der Skipass 187 Euro für Erwachsene und 99 Euro für Kinder bis zum Jahrgang 2009.

In manchen Skigebieten fahren Kinder gratis - gerade bei großen Familien macht sich ein Ausflug dorthin bezahlt Foto © milanmarkovic78

Fahr mit einem Verein

Eine weitere Möglichkeit, wenn du gerne für mehrere Tage günstig auf die Piste möchtest, können Skivereine bieten. Diese organisieren oftmals preiswerte Skiausflüge, bei denen Hotel, Skipass und die Anreise mit einem Bus bereits enthalten sind. Wenn du ein geselliger Mensch bist, der sich für einen illustren Kurzurlaub begeistern kann, ist das die optimale Lösung. Wenn du lieber alleine Spuren in den Schnee ziehst, solltest du nach anderen Angeboten suchen.

Günstige Hüttengaudi gefällig? Ein Skivereins-Ausflug kann die Antwort sein Foto © Mirko

Borg dir deine Ausrüstung

Nicht immer lohnt sich die Anschaffung einer Ausrüstung. Wer sich nur alle paar Jahre einmal fürs Skifahren begeistern lässt, sollte sich die Anschaffung ernsthaft überlegen. Immerhin braucht man so einiges: Helm, Schuhe, Ski, Stöcke und die passende Bekleidung. Um den Kauf von Letzterem wirst du nur schwer herumkommen – alternativ kannst du natürlich auch in deinem Bekanntenkreis nachfragen. Außerdem müssen die Ski auch entsprechend gepflegt werden – wer das nicht selbst machen will, muss hier jährlich wieder in die Tasche greifen.

Günstiger ist da das Ausleihen der Ausrüstung. Du solltest dich jedoch unbedingt vorab informieren, wie viel die Leihausrüstung vor Ort kostet, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Eine Alternative: Skiausrüstung über Sportgeschäfte online reservieren und leihen. Bei manchen Anbietern macht sich das Onlinebuchen aufgrund von Rabatten extra bezahlt.

Wenn du nicht regelmäßig Ski fährst, ist das Ausleihen der Skiausrüstung die günstigere Alternative Foto © rh2010

Günstig durch die Nebensaison

Es muss nicht immer die Hauptsaison sein! Gerade, wenn du gerne vor Ort übernachten möchtest, sind in der Nebensaison die Preise billiger. Doch auch die Liftpreise können je nach Saison variieren – ein Blick auf das Angebot des Skigebietes deiner Wahl und etwas Flexibilität beim Buchen sind ratsam.

Hotels mit direktem Pisteneinstieg sind meist teuer. Dazu gibt es günstigere Alternativen (mit Abstrichen versteht sich) Foto © fix25

Die Unterkunft will klug gewählt sein

Am günstigsten ist es selbstverständlich, wenn du auf die Unterkunft ganz verzichtest. Wenn es jedoch schon ein Skiurlaub sein soll, kannst du mit einer Ferienwohnung, anstelle eines Hotels, sparen. Zwar musst du dafür auf einige Annehmlichkeiten verzichten und hast vermutlich auch einen weiteren Weg zur Piste – billiger ist es aber allemal.

