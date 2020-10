Facebook

Digitale Bildung ist eine Schlüsselqualifikation für die Teilhabe an der modernen Gesellschaft © SFIO CRACHO

Die aktuelle Misere rund um Covid-19 hat uns die Bedeutung der Digitalisierung für das Funktionieren vieler Lebensbereiche dramatisch vor Augen geführt. Es hat sich gezeigt, dass jene Unternehmen, die bereits früh in digitale Technologien investiert haben, im Vergleich besser durch die Krise gekommen sind. Eine erfolgreiche digitale Transformation ist also sowohl für die gesamte Wirtschaft als auch für diverse Gesellschaftsbereiche von immenser Bedeutung. Hier die wichtigsten Entwicklungen, die auch nach Corona noch Bestand haben werden:

1. Service wird digital

Kunden fragen über die digitalen Plattformen sämtliche Infos, Services und Produkte ab. Denn was in der Krise gut funktioniert hat, wird auch danach von vielen Interessenten als selbstverständlich eingefordert werden. Wer künftig nicht das gewünschte Angebot in digitaler Form bekommt, sucht binnen Sekunden mit einem Wisch oder Klick nach andere Angeboten bei Marktteilnehmern. Das Handy ist dabei das wichtigste Endgerät. Auch die Berufsbilder müssen teilweise besser an die Anforderungen der heutigen Zeit angepasst werden Foto © Andrey Popov

2. Digitale Wegbereiter werden den Markt dominieren

Forciert durch veränderte Ansprüche der Endnutzer müssen sich Unternehmen rasch digitalisieren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Digitale Vorreiter, auch aus anderen Bereichen, nutzen Schwächen von Mitbewerbern, um die Marktposition auszubauen. Anbieter von Distanzleistungen sind die Gewinner der Krise. Nur wer schnell seine technischen Prozesse und Abläufe optimiert, kann hier mithalten.

3. Sehnsucht nach Gemeinschaft

Derweilen noch kein Covid-19-Impfstoff vorhanden ist, wird die Bevölkerung auf Distanz bleiben. Die erlebte Gemeinschaft gewinnt deshalb an Wert. Im Netz wird nach anderen Möglichkeiten für reale Gemeinschaftserlebnisse gesucht. Wer hier neue Angebote schafft, hat beste Chancen. Auch wenn Nähe im analogen Leben wieder möglich ist, wird der Trend zur digitalen Gemeinschaft bleiben. Digitale Vernetzung hält die Verbindung der Welt aufrecht Foto © Worawut

4. Mehr Möglichkeiten durch die digitale Arbeitswelt

Während der Pandemie lernen viele flexible Arbeitsformen, Zusammenarbeit aus dem Homeoffice und die Nutzung neuer digitaler Werkzeuge kennen. Das wird nicht mehr weggehen. Für Geschäftsreisen wird zukünftig viel seltener eine Notwendigkeit bestehen. Viele Arbeitnehmer werden sich in der Zeit nach der Krise aussuchen können, ob sie zu Hause, in der Firma oder lieber im Cafe arbeiten.

5. Digitale Kompetenzen nachhaltig stärken

Der sichere und kompetente Umgang in der digitalen Welt wird zur Grundvoraussetzung, die Steigerung digitaler Kompetenzen in unterschiedlichen Zielgruppen ein Schwerpunkt. Umso wichtiger ist es daher, dass Menschen aller Altersgruppen dabei unterstützt werden, sich mit diesen zukünftigen Anforderungen vertraut zu machen.

Checken Sie hier Ihre digitale Alltagskompetenz!

Wer sich der Digitalisierung verweigert, wird vom Wettbewerb überholt Foto © Sergey Nivens