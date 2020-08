Du suchst nach Ersatz für einen großen Sommerurlaub? Da bieten sich viele kleine "Ausbüxer" ins Grüne an! Ob in Begleitung oder allein: Wenn du mitnimmst, was dich entspannt, ermöglichst du dir eine gesunde Sommerfrische! Mit Gutscheinen für Ausrüstungsideen.

Dich gelüstet nach irgendwo draußen nett essen? Das ist eine hervorragende Idee © BrunoWeltmann - stock.adobe.com

Picknicken: Am besten, ihr begeistert eure Kleinen schon früh für den Ausflug ins Grüne Foto © Romvy

Mach einen Schlemmerausflug!

Wochenend' und Sonnenschein: Gelegenheiten wie diese muss man beim Schopf packen, das ist quasi Pflicht. Schneller als man denkt, sind die kühlen, kurzen Tage wieder zurück. Und da die Schwimmbäder voll, das Meer fern und die Stadtluft stickig ist, schwing dich auf dein Bike und mach eine Radtour ins Grüne, speise in einem Landgasthof oder statte dich für ein Picknick aus.

Stadtflucht? Oh ja: Hau dich über die Häuser! Ab aufs Land! Trommle Freunde und Familie zusammen. Überlegt euch ein Picknick-Plätzchen im Grünen oder fahrt einfach ins Blaue. Was unbedingt dabei sein muss, ist ein Picknick-Korb (oder ähnliches, wie z. B. eine Tasche auf Rollen), gefüllt mit feinen Leckerbissen. Also feinen Dingen zum Essen und Trinken, die den Tag kulinarisch hervorheben. Typisches Essen im Picknickkorb sind Geflügelsalat, delikate Sandwiches, Muffins, selbst gemachter Eistee und Limonade. Reiche dazu Wassermelonen, Birnen und Weintrauben. Auf einer stilechten Picknickdecke alle Köstlichkeiten ausbreiten.

Brot, Obst, Wein: Bereite dir beim Picknicken ein fürstliches Mahl Foto © sonyakamoz

Spiel und Spaß nicht vergessen

Ein Ausflug ins Grüne ist nicht die Zeit, die Sorgen dieser Welt auf den Schultern mitzuschleppen. Lass den Kummer daheim! Und nimm dafür einfach Spiel- und Sportgeräte mit. Dir fehlen die Ideen? Denk beispielsweise an die Slackline, an den Hackysack, Frisbee oder Federball. Mit sportlichen Einlagen wird der Tag abwechslungsreich. Außerdem wirst du am Abend herrlich müde in die Laken fallen. Für einen Ausflug ins Grüne eignen sich auch Karten- und Brettspiele oder Trivial Pursuit und Scrabble. Spiel und Sport: Sorge für Abwechslung bei deinem Ausflug ins Grüne Foto © Jacob Lund

Einfach nichts tun – schau nur den Wolken nach

Wenn du dich allein auf die Fahrt ins Grüne gemacht hast, dann gilt für dich wohl eines: Du brauchst die Stille, die Ruhe und Erholung in der Natur. Atme durch, leg dich auf einer kuscheligen Decke ins warme Gras und schau den Wolken zu. Schau den Schmetterlingen nach und lausche den Vögeln, Grillen, Zirpen oder wem auch immer du begegnest. Wenn du es lieber etwas luxuriöser magst, gibt es auch genügend Picknickmöbel. Genießen im Grünen: Mach es dir gemütlich ganz nach deiner Fasson Foto © Soloviova Liudmyla

Genieße die Zeit im Freien auch kulinarisch

Wenn du gerne liest, nimm dir ein Buch mit, das auf dieser Tagereise dein Gefährte sein soll. Und auch wenn du allein unterwegs bist: Vergiss nicht, mit guten Sachen für dein leibliches Wohl zu sorgen. Rezept-Ideen für ein Picknick? Gibt es haufenweise im Internet und in Kochbüchern. Die Lust aufs Picknick stammt schließlich schon aus dem 17. Jahrhundert. Damals speisten Adelige an einer langen Tafel an der frischen Luft, und Liebespaare trafen sich im Grünen, um gemeinsam zu essen und die Zeit im Freien zu genießen. Hin und wieder muss man eben einfach ausbüxen! Seid beim Picknick nett zur Natur - verwende wiederverwertbares, bruchsicheres Geschirr Foto © igishevamaria

