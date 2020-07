Du bist "humorvoll" oder suchst jemanden, der dich "zum Lachen bringt"? Mit diesen Angaben bist du auf Dating-Portalen nicht allein. Denn in der Liebe geht ohne Humor (fast) gar nichts. Erfahre hier, warum das so ist!

Humor in der Beziehung

Drum prüfe, wer sich ewig bindet: Beim Humor darfst du kein Auge zudrücken © eldarnurkovic

Spürst du dich lachen?

Über Humor zu schreiben, ist nicht leicht. Humor ist ein komplexes Phänomen, mit dem sich selbst die Wissenschaft schwertut. Jeder Humor ist anders – doch manche sind sich gleicher. Miteinander Lachende sindVerbündete von der ersten Sekunde an. Kompatibler Humor erkennt sich auf den ersten Blick. Und wenn's beim Humor hapert, hapert es gewaltig.

Kennst du das, dass du dich wie ertappt fühlst, nur weil du in Anwesenheit einer anderen Person ständig strahlst und lächelst? Es ist ein Zeichen dafür, dass du dich amüsierst. Oder dass dich plötzlich Eifersucht plagt, nur weil du jemanden, den du für dich gewinnen wolltest, lachen gehört hast – mit einer anderen? Nun, all das ist nichts Neues unter der Sonne. Es ist durchaus normal, und auf instinktive Weise sogar klug.

Du bist verliebt in sein Lachen und empfänglich für seinen Humor? Unseren Segen habt ihr! Foto © eldarnurkovic

Das Lachen sagt viel über die Beziehung aus

"Lachen ist die sicherste Probe auf einen Menschen", heißt es bei Dostojewski. Wie er das gemeint hat, kannst du in seinem Roman "Der Jüngling" nachlesen. Psychologen wandten sich dem Lachen in anderer Weise zu. Sie wollten wissen, ob wir allein am Lachen etwas über die Beziehung zwischen zwei Menschen erkennen können. Ja, und ob wir das können.

Bahnt sich da etwas an? Es schaut ganz danach aus! Harmonien und Disharmonien zeigen sich vom ersten Moment an Foto © eldarnurkovic

Am Lachen erkennst du Nähe

Mit einer Erfolgsquote von 67 Prozent konnten Probanden rein vom Klang her unterscheiden, ob sich ein Lachen unter Freunden oder unter Fremden abspielt. Detail am Rande: Beim freundschaftlichen Lachen haben die Zuhörer oft selbst mitgelacht, was wiederum die Forscher erheiterte, wie ein Begleitvideo zeigt. Merke: Miteinander zu lachen zeugt von großer Sympathie. Es ist kein Garant für nichts, aber ein Wegweiser, an dem du dich orientieren kannst – gerade bei der Partnersuche.

Du liebst die Unbeschwertheit des Anfangs? Foto © eldarnurkovic

Mit Witz hast du extrem gute Karten

"Würden Sie sich als humorvoll beschreiben?" Die meisten Menschen antworten auf diese Frage schlicht und überzeugt mit ja. Die Antwort "auf keinen Fall" wäre allerdings um so viel lustiger. Wer solche Haken schlägt, ist in der Lage, andere positiv zu überraschen. Guter Humor, ob zynisch, schwarz, trocken oder ironisch, ist definitiv selten. Wer ihn hat, zieht andere magisch an: auch potenzielle Liebespartner! Wie wichtig ist es dir, dass dein Gegenüber charmant, intelligent und humorvoll ist? Foto © contrastwerkstatt



Mach beim Lachen keine halben Sachen

In Sachen Humor gibt es kein Universal-Rezept. Wichtig für die Liebe ist, dass euer Humor zusammenpasst. Das kann man weder erzwingen noch bewusst erzeugen. Es erhöht die erotische Anziehungskraft – und hilft dabei, sich auch dauerhaft zu mögen und besser zu verstehen. Frag dich daher schon beim ersten Date: Gefällt dir sein Humor wirklich? Passt der Witz? Oder lachst du aus reiner Nächstenliebe? Wenn's gut läuft und bis ans Ende eurer Tage gut laufen soll, sollte dem so nicht sein. Kompromisse in Beziehungen sind gut, aber niemals beim Lachen!



