Flaniere durch Graz wie jemand, der die Stadt zum ersten Mal sieht, kehre ein, wo die besten Cocktails warten, und nutze endlich einmal mehr von all dem, was diese wunderbare Stadt zu bieten hat. Und mit etwas Glück gewinnst du ein Super-Wochenende in Graz: Willkommen im Sommer 2020!

Hallo, Graz! Entdecke deine Stadt in diesem Sommer mit neuen Augen und in ihrer ganzen Vielfalt! © rh2010

Genieße deinen ganz persönlichen Summer in the City!

Schon einmal überlegt, wie das wäre, wenn Graz nicht deine Heimatstadt wäre? Wenn du als Tourist/in hier ankommen würdest? Was an dieser Stadt würde dir gefallen?Und wen würdest du dabei kennenlernen? Wir behaupten: Es gibt unfassbar viel, was wir alle im Alltag in Graz ungenützt lassen.

Bis jetzt, denn in diesem besonderen Sommer wird das anders. Graz und sein schönes Drumherum werden mehr denn je zum Urlaubsziel für Einheimische. Die Stadt gehört in diesem Sommer allen, die mit offenen Sinnen durch Gassen, Parks und Geschäfte flanieren und sommerliche Momente auskosten. Kurz: Die die Stadt neu entdecken, die jedes Jahr so vielen Menschen ein „Wow!“ entlockt. Graz hat für jeden das richtige Urlaubsfeeling, weil es so wunderbar vielfältig ist. Darauf macht auch die Kampagne „Summer in the City“ aufmerksam - mit tollen Gewinnchancen!





Shoppen und flanieren, ganz ohne Hast - dein perfekter Plan für diesen Sommer! Foto © Lex Kelly



Mach mit beim Gewinnspiel! Den ganzen Juli lang hast du die Möglichkeit, im Rahmen von „Summer in the City“ viele tolle Preise zu gewinnen. Die Preise, die jeden Tag unter den TeilnehmerInnen verlost werden, stellt die Stadt Graz in Kooperation mit der Kleinen Zeitung zur Verfügung. Sie stammen von Grazer Betrieben – die Wertschöpfung bleibt somit in der Stadt und belebt die lokale Wirtschaft. Sechs Super-Wochenenden gewinnen

Unter allen TeilnehmerInnen, die über den Juli beim Gewinnspiel mitgemacht haben, werden zusätzlich sechs exklusive Hauptpreise verlost: Alle TeilnehmerInnen haben die Chance auf eines von sechs Wochenend-Packages mit vielen Extras in Graz, die am letzten Tag des Gewinnspiels vergeben werden. Alle Informationen findest du unter www.kleinezeitung.at/gewinnspiel

Willkommen auf der Murinsel - sie ist einen Besuch wert! Foto © Lex Karelly

Bei einem Sommerflirt darf gutes Essen und Trinken nicht fehlen. Auf den Märkten samt ihren Cafès begegnest du echter Lebensfreude Foto © Lex Karelly

Ob in Graz oder im Umland - es gibt unzählige Möglichkeiten zur Bewegung im Grünen Foto © danielajuwan

Natur ist erholsam, auch wenn du nur Zeit für eine kurze Auszeit hast Foto © rbkelle - stock.adobe.com

Picknicken im Grünen steht in diesem Sommer bei Alt und Jung hoch im Kurs Foto © Lex Karelly

Ab ins kühle Nass - dieser Sommer wird ein bisschen wie früher Foto © Chris Rye

Summer in The City - Stoff für schönste Kindheitserinnerungen Foto © Kirill Grekov

Shopping ist im Urlaub am schönsten, das ist einfach so. Das liegt an der Urlaubsstimmung, dem Nichts-Müssen und Alles-Dürfen.Dann schlendere zu einer der bunten Vitrinen und koste alle Sorten durch.In diesem Sommer hast du endlich Zeit für sie. Genauso wie für das Treiben auf den Märkten, die du im fernen Süden so liebst. Weil Graz heuer dein „Grado“ ist, setz dich mit einem Holunder-Spritzer oder einem Cappuccino in die erste Reihe fußfrei. Lass die Szenen, Düfte, das Bunte derauf dich wirken.Sechs Einkaufsviertel und neunerkundest du am besten mit weit offenen Sinnen. So entdeckst du charmante Boutiquen, mondäne Kaufhäuser, Traditionshäuser, originelle kleine Läden, Floh- und Trödelmärkte und so vieles mehr!dass du als UrlauberIn nur so staunen wirst. Und das auch, wenn du mit der ganzen Familie da bist.Es ist nichts Neues, doch hier sei es noch einmal betont:Denn Summer in the City wartet mit vielen Genüssen – ob beim kulinarischen Spaziergang, in den Restaurants der Stadt oder ihren urigen Wirtshäusern, in denoder beim Picknick im Grünen. Wo und von wem wirst du dich kulinarisch verwöhnen lassen? Du findest in Graz unzählige köstliche Momente!Sich erholen, das geht in intakter Natur am besten. Viele Menschen nutzenOb auf Spazier- und Wanderrouten, auf Bergen, Kogeln, in Tälern oder entlang der Mur.Lass dir das in diesem Sommer nicht entgehen!Du begegnest dabei blühenden Rosen und, alten Burgen und eleganten Schlössern, einer wilden Klamm und einem sanften See, an dessen Ufern die Tretboote warten. Grillen und Angeln ist möglich - herrlich stille Momente auch. Du siehst:In Graz passiert Kultur! Wenn du jetzt aufatmest, ist ein Sommer in Graz genau das Richtige für dich.Und natürlich vieles abseits der großen Bühnen, direkt in der City. Dazu gehören die Open-Air-Kinos genauso wie die Street Art, die(UNESCO-Weltkulturerbe) ebenso wie die Kultur in den Kaffeehäusern und derWenn du nicht weißt, wo du mit der Entdeckungsreise durch Graz anfangen sollst, dann nimm das als Anregung: Stell dich ans Geländer vis-à-vis der Murinsel, abends, mit dem Kunsthaus-„Alien“ links im Bild.Urlaub bedeutet auch für Kinder etwas Neues zu erleben. Das kann sogar mehr Spaß machen als im heißen Sand zu spielen.Graz hat so manches zu bieten, was für Kinder ein unvergessliches Abenteuer sein kann. Schließlich willStoff für die schönsten Urlaubserinnerungen sein - auch für die Kleinsten!Entgeltliche Kooperation mit der Stadt Graz