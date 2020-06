Im Sommer zieht es deine Familie und dich einfach nur nach draußen und ihr könnt nicht genug an Bewegung bekommen? Am Hauser Kaibling warten Spiel, Spaß, Action und jede Menge Natur auf auch. Fünf Tipps für euren perfekten Ausflug.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit der Gondel auf den Hauser Kaibling und hinein ins Abenteuer © René Eduard Perhab

Bezahlte Anzeige

Für deine Wanderlust

Keine Kondition oder passionierter Bergsteiger? Was auch immer dein persönliches Wohlfühltempo ist, am Hauser Kaibling findest du die passende Wandertour dafür. Für Kinder und Familien sind vor allem die Themenwege besonders empfehlenswert. Dort wartet auf die Kleinen neben Bewegung an der frischen Luft jede Menge Rätselspaß und Lernstationen. Auf dem Schafsinn-Rundweg erfahren kleine und große Wanderer viel neues über die Schafherde am Hauser Kaibling. Die Stationen unterwegs sorgen für Kurzweil und Unterhaltung. Die ersten 40 Minuten der Strecke sind übrigens Kinderwagen-geeignet, danach geht es am sicheren Forstweg weiter. Für die gesamte Strecke sollte man 2 Stunden und 25 Minuten einplanen, plus Zeit für die einzelnen Stationen. Auf dem Kinder-Erlebnisweg von der Bergstation der Quattralpina in die Kaiblingalm können kleine Detektive spannende Rätsel lösen. Bei der Talstation gibt es für 2,50 Euro den Rätselpass. Wer das Passwort knackt, darf sich zur Belohnung ein kleines Geschenk abholen. Auf den Themenwegen kommt bestimmt keine Langeweile auf Foto © René Eduard Perhab

Mit deinem E-Bike über Stock und Stein

Wandern am Berg ist dir zu langweilig? Dann bieten dir die Radwege und Mountainbikestrecken jede Menge Action. Wenn du ein paar Höhenmeter einsparen möchtest, kannst du übrigens gleich den Radtransport mit der Hauser Kaibling 8er-Gondelbahn nutzen. Für eine gemütlichere Radtour ist die Gumpental Runde empfehlenswert. Nach einem kurzen Anstieg geht es eben und bergab weiter - die gemütliche Stangl Alm-Hütte bietet unterwegs Gelegenheit zur Stärkung. Wer es gerne etwas anspruchsvoller mag, dem sei die Krummholztour oder die Kaibling Runde ans Herz gelegt. Wenn im Tal die Sonne herunter brennt am Berg mit dem E-Bike die sommerliche Frische genießen Foto © KK

Flauschige Gefährten

Ein ganz besonderes Highlight für deine Kinder ist der Streichelzoo am Hauser Kaibling. Neben den rund 800 Schafen bietet der Berg unter anderem nämlich noch Lämmer, Ziegen, Hasen und Ponys ein Zuhause und Kindern die Möglichkeit, diese hautnah zu erleben. Für große Begeisterung bei kleinen Besuchern sorgt auch der Hütehund Jim, der gemeinsam mit seinem Herrchen, dem Schäfer Franz, den ganzen Sommer über auf die Schafherde acht gibt. Im Streichelzoo können große und kleine Besucher der Natur ganz nahe kommen Foto © René Eduard Perhab

Deine Geschicklichkeit ist gefragt

Gleichgewicht, eine Portion Mut, Geschicklichkeit und Koordination sind für den E-Trial-Park am Hauser Kaibling gefragt. Der Parcours ist für Kinder ab drei Jahren geeignet, aber auch Erwachsene werden hier gerne wieder zum Kind und toben sich auf der Strecke aus. Zusätzlich eignet sich die motorsportliche Herausforderung auch noch perfekt als fahrtechnisches Training. E-Trial-Bike, Helm, Knie- und Ellbogenschützer kannst du dir und deinen Kindern gegen Gebühr vor Ort ausborgen. Auf Anfrage gibt es auch Fahrtechnik-Kurse. Zum E-Trial-Erlebnis solltest du unbedingt festes und geschlossenes Schuhwerk tragen! Im E-Trial-Park kann mit viel Spaß die eigene Geschicklichkeit verbessert werden Foto © KK

Alpine Genüsse warten

Nebst herzhafter Kulinarik dürfen sich Genießer am Hauser Kaibling auch auf den wöchentlich stattfindenden Bauernmarkt freuen. Immer montags von 14 bis 16 Uhr kannst du direkt an der Bergstation der 8er-Gondelbahn direkt in die Welt der Ennstalerinnen und der Ennstaler eintauchen. Für den Gaumen gibt es herzhafte regionale Produkte - für das Auge handgefertigte Dekostücke aus zum Beispiel Wolle, Holz oder Keramik.

Unbedingt empfehlenswert ist auch ein Blick auf das Wochenprogramm. Am Berg warten Kinderbasteln, Ponyreiten und vieles mehr.

Ausflüge auf dem Hauser Kaibling Du planst gemeinsam mit deiner Familie oder mit Freunden einen Tag am Hauser Kaibling? Hier kannst du dich über das volle Erlebnisangebot informieren!

Entstanden in Kooperation mit Hauser Kaibling.